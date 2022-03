Non solo Origi: altro colpo dalla Premier per il Milan

L’esterno nel mirino. E’ sfida al Liverpool per il Milan: l’agente conferma tutto. I rossoneri preparano l’affondo per il giocatore

Il calciomercato del Milan sta prendendo sempre più forma. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee chiare e sono pronti a rafforzare la squadra con almeno un innesto per reparto.

Il colpo scelto per migliorare la difesa porta in Francia: mancano davvero solo le firme per mettere le mani su Sven Botman. I rossoneri e il suo entourage hanno raggiunto una bozza d’accordo per circa tre milioni di euro netti a stagione. Serve l’intesa con il Lille, che verosimilmente arriverà per 30 milioni di euro, per la fumata bianca definita.

Il prescelto a centrocampo è Renato Sanches ma in questo caso serve limare dei dettagli anche con lo stesso calciatore. Nei prossimi giorni, quando sono previsti nuovi contatti tra Jorge Mendes e il Milan, se ne saprà certamente di più nei prossimi giorni.

In attacco, come ormai hanno capito tutti – stanno arrivando sempre più conferme in merito, anche dall’Inghilterra – la scelta è ricaduta su Origi. Il belga si libererà a zero dal Liverpool, al termine della stagione firmerà un contratto con il Milan per 4 anni, a circa 4 milioni di euro netti.

Colpo sull’esterno

La decisione di puntare su un calciatore a zero, spingerà il Milan ad investire sull’esterno di destra. Un’ultima idea porta, ancora una volta in Premier League. Stando ad alcuni rumors, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Ismaila Sarr. Si tratta di un calciatore senegalese, in forza al Watford.

L’esterno, condizionato da alcuni infortuni, ha potuto giocare in stagione solamente sedici partite, andando a segno per ben cinque volte. I gol sono arrivati tutti nella prima parte di stagione: a settembre, infatti, era già quattro i centri.

Dall’Africa arrivano novità legate al futuro di Sarr: il suo agente – intervenuto ad Afrique Sports Tv – ha confermato l’addio al termine della stagione del suo assistito. Su di lui, oltre al Milan, si registra l’interessamento da parte del Liverpool. Possibile una cessione per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.