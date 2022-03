Theo Hernandez-Giroud: la Francia segna grazie alla coppia rossonera – VIDEO

I due calciatori del Milan protagonisti nel gol del momentaneo 1-1. Assist del primo e rete del secondo: come nel Milan, così in Nazionale

Dopo l’eliminazione cocente dell’Italia che non parteciperà al Mondiale per la seconda volta consecutiva, questa sera in campo diverse Nazionali per disputare degli incontri amichevoli approfittando della sosta. Tra queste anche la Francia di Deschamps, che affronta la Costa D’Avorio di Kessie.

Tre i rossoneri totali in campo dal primo minuto. Proprio il 79 rossonero tra gli ospiti (rossonero ancora per poco), mentre per quanto riguarda i padroni di casa ci sono Theo Hernandez e Giroud. Entrambi in due posizioni inedite rispetto a come li usa di solito Stefano Pioli: Deschamps opta infatti per un 3-4-1-2, Theo agisce sulla fascia sinistra ed ha compiti sia difensivi che offensivi, Giroud invece in attacco è in compagnia di Griezmann, dunque gioca in coppia.

I due però sembrano non aver assolutamente risentito di questi cambiamenti, anzi, si trovano alla grande e fanno gioire i tifosi francesi. Ora è in corso il secondo tempo di Francia-Costa D’Avorio ed il risultato al momento è di 1-1. In vantaggio la Costa D’Avorio con Nicolas Pepe, subito però la reazione della Francia proprio grazie alla coppia rossonero. Assist al bacio di Theo Hernandez al ventiduesimo minuto del primo tempo, un cross con il contagiri per Giroud che di testa l’ha solo dovuta appoggiare alle spalle del portiere avversario.

“Solo”, si fa per dire. Perché da lì un attaccante deve saperla mettere dentro e in queste cose Oli è il primo della classe. I due si trovano a meraviglia, sia nel Milan che in Nazionale. Una situazione simile si è vista in Milan-Genoa di Coppa Italia: cross di Theo, testa di Giroud. In quel frangente però il gol era molto più difficile e pesante, perché la squadra di Pioli era in svantaggio e quella fu la rete che riaccese San Siro e diede il là per la rimonta milanista.

Importante che i due completino l’alchimia, che si trovino sempre più spesso. Fondamentale sia per loro che per il Milan in generale, dato che i rossoneri si apprestano a vivere l’ultima parte del campionato e sono chiamati allo sprint finale. Bisogna difendere a tutti i costi il primo posto, e farlo con Theo Hernandez e Giroud al top sarebbe davvero il top. Intanto, vi proponiamo la rete che ha visto protagonisti i due calciatori del Milan.