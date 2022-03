Italia, lo sfottò dei tifosi svizzeri: la foto è diventata subito virale

Tutto il mondo prende in giro la Nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini dopo la sconfitta per mano della Macedonia del Nord

“Estate da leoni, primavera da…” direbbe qualcuno. E’ un modo per tradurre in qualche modo quello che è capitato all’Italia. Estate da assoluta regina con la vittoria dell’Europeo che ha fatto sognare una nazione intera e adesso, solo pochi mesi dopo, una cocente eliminazione dal Mondiale che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’ennesimo fallimento di un sistema che inevitabilmente va modificato dalle sue radici. Ma a quanto pare poche cose cambieranno, anche questa volta… Fatto sta che ciò su cui vogliamo concentrarci adesso è un altro aspetto, ovvero i continui sfottò che arrivano da ogni angolo del globo terrestre. E’ anche giusto da un certo punto di vista che questo accada: quante volte lo abbiamo fatto noi con gli altri…

Prima gli inglesi, poi qualche francese e tedesco, adesso anche gli svizzeri. Tutti “godono” di questa situazione, di una debacle assoluta del movimento calcistico italiano. Ma cosa c’è che non va? Troppi stranieri in Serie A? Troppe squadre non all’altezza della situazione? Un campionato mediocre? Tanti sono i fattori che poi hanno portato a ciò che è successo, ma va anche detto che se magari uno dei rigori di Jorginho contro la Svizzera fosse entrato adesso staremmo parlando di tutt’altro. Quello che vogliamo dire è che a volte i dettagli fanno la differenza, e le situazioni possono variare da un momento all’altro.

Anche in Svizzera si prendono gioco della Nazionale Italiana

Questa sera si sta disputando una gara amichevole tra Inghilterra e Svizzera. Un match di preparazione per i Mondiali in Qatar che si disputeranno a fine anno e che vedrà protagoniste entrambe le formazioni. Ad un certo punto del match è comparso uno striscione nella curva dei tifosi svizzeri, uno striscione che non lascia spazio ad alcun tipo di interpretazione. I tifosi hanno rappresentato una schermata di Google in cui, nella barra di ricerca, viene scritto “Italia al Mondiale di Qatar 2022”. La ricerca non dà alcuna risposta, tanto che Google risponde “Forse cercavi: Svizzera“.

Chiaro riferimento agli Azzurri da parte dei tifosi della Svizzera. Sicuramente non hanno ancora digerito la vittoria della squadra di Mancini nel girone degli europei in estate, ma dall’altro canto è proprio questo il gruppo che ha fatto fuori l’Italia dal Mondiale qualificandosi al primo posto nel raggruppamento eliminatorio. Hanno così costretto Chiellini e company a disputare i playoff e poi sappiamo tutti com’è andata. Alla fine è la Svizzera ad esultare, all’Italia restano soltanto le lacrime.