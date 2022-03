Milan, si infortuna in Nazionale: le ultime sulle sue condizioni

Il rossonero ha saltato l’allenamento con la sua Nazionale. La Federcalcio ha informato sull’entità del problema fisico del giocatore…

Tanti rossoneri hanno lasciato Milanello ad inizio settimana per raggiungere le rispettive Nazionali. Tra amichevoli, qualificazioni Mondiali, Nations League ed Europei Under 21, la sosta ha richiamato in patria tanti giocatori ad affrontare diversi impegni.

È bello vedere i rossoneri impegnati anche sui palcoscenici internazionali e tra Nazioni, ma ormai si sta sempre col fiato alla gola. Si spera che nessuno si infortuni e torni in perfette condizioni a Milanello. Siamo entrati in una fase caldissima della stagione, dove non ci si può permettere di perdere uomini per strada.

Il Milan è primo in classifica, con otto partite mancanti alla fine. Stefano Pioli ha bisogno dell’intera rosa per giocarsi ogni carta in base alle situazioni che di volta in volta si presenteranno. Poi, ovviamente, il Milan è scottato dai tanti infortuni che in queste due ultime stagioni hanno decimato il gruppo.

Non c’è la minima di intenzione di rivivere quei periodi, nei quali la squadra ha fatto fatica proprio per le assenze. Insomma, ok le chiamate in Nazionale, ma si scongiura qualsiasi tipo di problema per i rossoneri. Già la sirene dalla Francia ad inizio settimana, sul lieve infortunio per Mike Maignan, avevano allarmato l’intero ambiente rossonero.

Per fortuna, il portierone ha accusato un leggero fastidio al tendine d’Achille e niente più. Già dall’indomani era in campo ad allenarsi. Oggi, però, arrivano notiziano non confortanti su un altro fonte.

Bosnia Erzegovina, Krunic si infortuna

Secondo le ultime notizie, Rade Krunic non si è allenato ieri con la Bosnia Erzegovina a causa di un infortunio. Il centrocampista pare abbia rimediato un acciacco nell’amichevole di venerdì contro la Georgia (persa 0-1). A riportarlo è proprio la Federcalcio bosniaca, che lancia però segnali rassicuranti. Difatti, viene definito lieve l’infortunio del rossonero.

“A causa di un lieve infortunio, Rade Krunić non si è allenato oggi” ha scritto nella giornata di ieri la Federcalcio della Bosnia. Oggi, la squadra guidata da Ivajlo Petev tornerà in campo per una sessione d’allenamento e potremo capire meglio se Krunic sarà del tutto recuperato e lavorerà in gruppo. Non si hanno ancora notizie sulla parte del corpo interessata all’infortunio.

Rade è uno di quegli uomini che in vista del finale di stagione sarà assolutamente utile al Milan. Perfetto jolly, svolge sempre al meglio i compiti affidatigli da Pioli. Non sarà un fuoriclasse, ma il suo lo mette sempre. Si spera che per lui il guaio fisico sia presto risolto.