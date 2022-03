Milan, è tutto vero: Maldini lo ha cercato la scorsa estate

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni clamorose. Secondo Marca, il Milan ha concretamente cercato il fantasista la scorsa estate…

Nell’estate del 2021, il Milan ha provato a rinforzare la sua trequarti per dare più qualità al reparto. I mesi caldi sono trascorsi con i tifosi in attesa del colpaccio. Si pensava che il Diavolo, rappresentato da Maldini e Massara, avesse acquistato un trequartista di valore, oltre a Brahim Diaz.

In realtà, l’obiettivo era doppio. Ovvero quello di inserire in rosa un giocatore abbastanza duttile da saper occupare con qualità sia il ruolo di trequartista che di esterno destro d’attacco. Hanno acceso i desideri dei tifosi nomi come Isco o Hakim Ziyech. Alla fine però, nessun colpo di grande blasone, anzi.

È arrivato Junior Messias in prestito dal Crotone. Un acquisto low-cost, con il brasiliano che, nonostante la carriera a bassi livelli, ha dato grande apporto alla squadra. Si ipotizzava che il 30enne potesse appunto giocare sia da trequartista che da esterno, ma in questa stagione lo si è visto agire soltanto a destra, in sostituzione ad Alexis Saelemaekers.

Junior Messias non era di certo l’innesto che tutti si aspettavano, soprattutto dopo i grandi nomi fatti durante l’estate. Ma oltre a Isco e Ziyech, arriva voce di un altro profilo di grande livello cercato da Paolo Maldini. La fonte è abbastanza accreditata.

Real Madrid, il fantasista alla porta? Il Milan ci ha provato

Secondo il noto tabloid spagnolo MARCA, il Milan ha provato concretamente ad acquisire Marco Asensio la scorsa estate. Probabilmente, quello dei rossoneri è stato un tentativo di prestito, considerando l’alto costo del cartellino del fantasista. La notizia fa certamente scalpore, soprattutto a quasi un anno di distanza.

Ma il Diavolo non è stato il solo a sondare il terreno per Asensio. Anche il Tottenham ha provato ad aprire una trattativa, ma senza successo. È noto che Marco ha solo un club nel cuore, che è appunto quello in cui milita, ma le cose potrebbero nettamente cambiare la prossima estate.

In scadenza di contratto nel 2023, non ha ancora avviato le trattative di rinnovo con i blancos. Da non dimenticare che il Real si appresta a chiudere colpi importanti come Kylian Mbappè e forse Erling Haaland. Marco Asensio avrà ancora spazio tra le merengues? MARCA fa sapere che lo spagnolo è aperto a valutare altre opzioni per il suo futuro lontane da Madrid.

Se Maldini ci ha provato la scorsa estate, lo farà anche la prossima? Adesso le condizioni per un acquisto sembrano essere più agevoli, ma rimane da comprendere quale cifra possa richiedere il Real Madrid ad un anno dalla scadenza del contratto del suo giocatore.

Soltanto qualche giorno fa, Marco Asensio si trovava a Milano con la famiglia. Le foto hanno infiammato gli animi dei tifosi, speranzosi del gran colpo estivo. Il Milan dovrà sicuramente valutare le posizioni di alcuni suoi giocatori, come proprio Junior Messias, prima di pensare ad altri acquisti sul mercato.