Serie A, UFFICIALE: Bologna-Inter si gioca il 27 aprile

Fissata finalmente la data del recupero di Bologna-Inter, uno dei match decisivi per la scorsa Scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo il 27 aprile.

Il 6 gennaio scorso Bologna–Inter non si è giocata per l’elevato numero di positivi al Covid della squadra di Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri si sono presentati comunque al Renato Dall’Ara, con tanto di riscaldamento e partitella, ma il match non è mai iniziato. I nerazzurri hanno spinto per ottenere un 3-0 a tavolino, tentativo non andato a buon fine.

La Serie A ha finalmente deciso la data del recupero Bologna–Inter, valida per la 19^ giornata di campionato. Si giocherà mercoledì 27 aprile e sarà trasmessa da Sky e DAZN. Non è stato ancora riferito l’orario del match. Seguirà una comunicazione nei prossimi giorni per stabilirlo per questo e per tutti gli altri match da recuperare.