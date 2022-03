Clamoroso Milan: “Sondaggio per Bale”, i dettagli

Indiscrezione di calciomercato a sorpresa: Maldini avrebbe chiesto informazioni su un calciatore in uscita dal Real Madrid.

Il Milan in vista della prossima estate sta già pianificando alcune mosse riguardanti la campagna acquisti. Sono in corso contatti e trattative per certi calciatori individuati come utili rinforzi per la squadra di Stefano Pioli.

Inevitabile dare uno sguardo alla lista dei calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022 e che possono arrivare a parametro zero. Da settimane si parla di una negoziazione con Divock Origi, che può lasciare il Liverpool senza che debba essere corrisposto alcun indennizzo ai Reds per il cartellino.

L’attaccante belga, prossimo ai 27 anni, potrebbe essere un buon colpo per il reparto offensivo rossonero. Ha buone qualità ed esperienza internazionale, in teoria sarebbe una buona aggiunta per l’attacco di Pioli. La trattativa è in corso e c’è fiducia sul raggiungimento di un accordo.

Calciomercato Milan, rinforzo a parametro zero dalla Spagna?

Ci sono anche altri parametri zero che potrebbero fare comodo al Milan. Basti pensare a calciatori come Federico Bernardeschi della Juventus, Boubacar Kamara del Marsiglia, Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach, Noussair Mazraoui dell’Ajax, Jesse Lingard del Manchester United e altri ancora.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono aperti a valutare delle occasioni di questo tipo, anche se bisogna sempre fare i conti con le commissioni richieste dagli agenti. In questi trasferimenti “gratis” c’è comunque un prezzo da pagare, anche se non al club nel quale militava il calciatore in questione.

Secondo quanto rivelato da Rudy Galetti, opinionista di Sportitalia, il Milan in questi giorni avrebbe effettuato un sondaggio anche per Gareth Bale. Maldini avrebbe parlato con l’entourage dell’esterno offensivo gallese per conoscere le sue intenzioni e le eventuali richieste economiche.

Bale va in scadenza di contratto e non rinnoverà con il Real Madrid. In queste settimane si è parlato più volte di un suo possibile ritiro. È anche spuntata l’ipotesi di un trasferimento al Cardiff City, squadra del Galles che milita nella Championship inglese. Sono circolati anche rumors sull’interesse di alcune società della Major League Soccer (MLS), ma anche dell’interesse di Celtic e Rangers.

Sarebbe clamoroso se l’ex Tottenham approdasse in Serie A con la maglia del Milan. Per età e costi non sembra un profilo che può rientrare nel progetto rossonero. Al momento non ci sono altre conferme su questo sondaggio di Maldini, vedremo se ci saranno aggiornamenti su tale pista di mercato.