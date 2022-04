Milan, presentata la quarta maglia: subito in campo – VIDEO

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane: il Milan ha lanciato la quarta divista per la stagione 2021-2022 della Puma.

Qualche giorno fa sul web sono iniziate a circolare le immagini di una nuova divisa da gioco del Milan, firmata dall’azienda produttrice di abbigliamento sportivo Puma.

Tali anticipazioni sono state confermate oggi. Il Milan, sui propri account social, ha pubblicato un video promozionale in cui presenta per l’appunto l’arrivo della quarta maglia per la stagione 2021-2022.

Su tratta di una divisa dal concept innovativo, prodotta da Puma in collaborazione con Nemen Italy. Una maglia che di base terrà i colori rossoneri e la struttura centrale a righe verticali alternate. Ma con delle differenze sostanziali dalla prima divisa.

Le bande rossonere su petto ed addome saranno intervallate da vere e proprie chiazze bianche, che si estenderanno nella parte superiore ed inferiore della maglia. Come schizzi di vernice fresca, su tutto il collo per poi riprendere anche in basso, dall’altezza dell’ombelico in giù.

Un design molto particolare, forse non apprezzatissimo dai tifosi milanisti che preferiscono spesso la tradizione e l’appartenenza a queste recenti novità a livello cromatico e strutturale nelle maglie da gioco. Tra l’altro tale quarta divisa debutterà ben presto in campo: lunedì prossimo, contro il Bologna, il Milan indosserà proprio tale maglia.