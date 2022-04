Florenzi, da Roma un no categorico: la proposta è stata già bocciata

I giallorossi fanno muro e non abbassano le pretese per il riscatto: il Milan valuta le possibilità

Sono tante le questioni da affrontare dalla dirigenza del Milan nei prossimi mesi. Prima di concentrarsi sulle operazioni in entrata e in uscita sul mercato, andranno infatti trattate le questioni dei rinnovi e dei riscatti dei giocatori in prestito.

Ci sono delle valutazioni e delle scelte da fare a fine stagione e queste dipenderanno anche dai costi. Una di queste riguarda l’eventuale riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. I rossoneri lo hanno prelevato in prestito la scorsa estate per fornire una valida alternativa a Calabria, dopo aver appurato l’impossibilità di riavere Diogo Dalot dal Manchester United. Il 31enne romano, ex Psg, ha convinto Stefano Pioli grazie alla sua esperienza e duttilità messa a disposizione della squadra.

L’operazione però non è così semplice come sembra perché, come riportato in mattinata dal Corriere dello Sport, i giallorossi non sarebbero disposti a concedere sconti al Milan sulla cifra pattuita per il riscatto, ovvero 4,5 milioni di euro. Maldini avrebbe chiesto a Tiago Pinto di abbassare leggermente il prezzo ma per ora ha trovato un muro.

Se Florenzi non rimane si valuta Mazraoui

La società di via Aldo Rossi vorrebbe evitare di spendere una cifra così alta per un giocatore di questa età e quindi ci penserà bene in queste settimane, soprattutto se i capitolini non dovessero abbassare le pretese neanche in futuro. Intanto Maldini si sta guardando intorno e studia delle possibili soluzioni diverse per il ruolo di terzino destro.

Uno degli obiettivi può essere il laterale marocchino in scadenza con l’Ajax, Nouassir Mazraoui. Nei giorni scorsi il portale Todofichajes considerava i rossoneri in pole per il 24enne, con la concorrenza però viva del Borussia Dortmund. Non parliamo di un’operazione facile dato che la possibilità di acquisire il giocatore a parametro zero ha ingolosito diversi club.

L’interesse del Barcellona e del Bayern non sembra essere così forte e il Milan ha quindi una grande chance. Questo per quanto riguarda la situazione attuale, poi, nel caso Florenzi non venisse riscattato è possibile che verranno fuori anche altri nomi per rimpiazzarlo.