I Tram “indossano” la quarta maglia: sono in giro per Milano – FOTO

Milano si tinge di rosso, nero…e bianco! La quarta maglia è già sbarcata in città e naviga per le strade, in un modo davvero particolare…

Ha fatto discutere la quarta maglia del Milan! Lo speciale kit verrà indossato per la prima volta in stagione lunedì sera, in occasione del match contro il Bologna di Mihajlovic. PUMA ha realizzato la divisa in collaborazione con NAMEN, brand italiano di abbigliamento tecnico.

I tifosi, dinnanzi alla quarta maglia, che presenta una gran predominanza del colore bianco, si sono divisi. Una parte ha gradito sia l’idea che lo stile della divisa, l’altra ha completamente bocciato il design del nuovo kit. Ma a prescindere dai gusti dei tifosi, il Milan ha presentato la maglia in grande stile, come suo solito fare. E lunedì sera i rossoneri di Pioli l’avranno addosso.

Quella contro il Bologna rappresenta una gara che può decidere definitivamente le sorti della stagione rossonera. Una vittoria potrebbe infatti spingere il Milan alla volata verso lo scudetto. In occasione della gara, come comunicato, i tifosi invaderanno San Siro per dare sostegno alla squadra in questi ultimi colpi finali. Più di 65 mila i biglietti venduti per Milan-Bologna, e si spera che la nuova maglia possa portare fortuna ai rossoneri.

Intanto, una fantastica iniziativa è sbarcata a Milano in vista della gara contro i rossoblu, e ha come protagonista proprio la quarta maglia della stagione 2021/2022. In pratica, come informato direttamente dal club rossonero sui social, diversi tram della città hanno “indossato” la nuova divisa. Come mostrano le foto in basso, i trasporti milanesi si sono colorati di rosso, nero e bianco, mostrando lo stesso stile e design della quarta maglia del Milan.

I tifosi rossoneri presenti in città avranno sicuramente gradito l’iniziativa. Un fattore in più che carica l’ambiente di adrenalina e voglia di vincere in vista della gara di lunedì sera.