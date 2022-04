Juve-Milan Primavera, dove vederla in tv e streaming: c’è anche Lazetic

Il Milan è ancora in attesa di scoprire il talento serbo acquistato lo scorso gennaio. Possibile chance oggi con i più giovani?

Torna in campo la Primavera del Milan, a caccia di punti pesanti per ribaltare la classifica e rilanciarsi in campionato. La squadra di Federico Giunti è attesa da un match di cartello, molto sentito.

Oggi alle ore 13 i giovani rossoneri saranno ospiti della Juventus. Gara prevista dunque all’ora di pranzo presso lo Juventus Training Center di Vinovo, dove si allena anche la prima squadra bianconera.

Un duello tra big del campionato, ma entrambe piuttosto deludenti finora. La Juventus ha 40 punti in classifica ed è al settimo posto, mentre il Milan ne vanta solo 36 ed è fermo in decima posizione.

Novità interessante tra le fila rossonere: mister Giunti potrà contare anche su Marko Lazetic. Il giovane attaccante serbo, acquistato dal Milan a gennaio per 4 milioni di euro dalla Stella Rossa, sarà in panchina quest’oggi. Chance magari a gara in corsa per il centravanti classe 2004 di cui si erano perse le tracce.

Serie A Primavera, dove vedere Juventus-Milan

Fischio d’inizio alle ore 13 in punto per Juventus-Milan, gara valida per la 26.a giornata del campionato Primavera 1. Un duello che sarà sicuramente intrigante e combattuto.

Il match giovanile si potrà vedere in diretta TV sull’emittente Sportitalia, ovvero al canale 60 del Digitale Terrestre. In alternativa sul sito web della stessa emittente in diretta streaming su tutti i dispositivi.

Al termine dell’incontro la redazione di MilanLive.it vi aggiornerà con punteggio, cronaca e azioni salienti di Juve-Milan.