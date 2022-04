Lazetic, assist in Juve-Milan Primavera: la giocata del serbo – VIDEO

Il centravanti serbo entra nella ripresa e si mette subito in evidenza con una bella giocata, seppur ininfluente ai fini del risultato

Nel pomeriggio il Milan Primavera ha subito un’altra pesante sconfitta, stavolta sul campo della Juventus (4-1). L’unica nota positiva è l’assist del giovane attaccante serbo.

La squadra di Giunti continua ad andare a fasi alterne in questo campionato, risucchiata nell’anonimato di metà classifica. Oggi i giovani rossoneri sono partiti molto male e dopo mezz’ora la gara era praticamente chiusa dopo l’1-2 della Vecchia Signora. l’unica nota lieta del pomeriggio è nella prestazione di Marko Lazetic. Il 18enne ha fatto il suo ingresso in campo a inizio ripresa al posto di Marco Nasti e dopo una ventina di minuti è riuscito anche ad incidere.

Al minuto 64′ l’attaccante serbo lascia infatti un piccolo segno nel match fornendo l’assist per il momentaneo 3-1 di Andrea Capone. Una giocata di pregevole fattura: il classe 2004 si libera in area di rigore e spalle alla porta riesce con un gran movimento a servire il compagno che arriva in corsa e spiazza il portiere bianconero.

Un gol che vale poco nell’economia del match ma che fa intuire le grandi qualità del ragazzo, arrivato nel mercato di gennaio dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro. Fino ad ora il suo inserimento in Prima Squadra è stato molto lento, anche a causa della condizione fisica non ottimale. Il ragazzo sta provando ad entrare in forma giocando con la Primavera e oggi ha fornito anche un lampo della sua qualità.

La speranza dei tifosi rossoneri è di poter vedere il giovane talento al top già dal prossimo anno, avendo la possibilità di svolgere tutta la preparazione con la squadra di Stefano Pioli. Ecco intanto il video della giocata di Lazetic: