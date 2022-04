Milan-Bologna, un giocatore a rischio: oggi la decisione

Il centrocampista rischia seriamente di saltare il match a causa di un problema fisico. Oggi sarà valutato in allenamento, poi la decisione

Lunedì sera il Milan tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali. Lo farà a San Siro contro il Bologna in una gara assolutamente da non sottovalutare. Un turno di campionato molto importante a causa di vari scontri diretti che in parte possono indirizzare le prime posizioni della graduatoria a poche gare dal termine.

Domenica infatti si disputeranno Atalanta-Napoli e Juventus-Inter e il Milan osserverà queste due gare seduto sul divano. I risultati che matureranno sui campi di Bergamo e Torino, però, non devono in alcun modo cambiare l’atteggiamento e la mentalità con cui i rossoneri dovranno scendere in campo contro gli emiliani. Bisogna portare a casa l’intera posta in palio perché a questo punto della stagione non è possibile prendere sotto gamba nessuna partita.

Bisogna entrare sul terreno di gioco con la voglia di vincere, quella voglia che caratterizza una grande squadra che punta a qualcosa di importante. I ragazzi di Stefano Pioli sono in lotta sia per la Serie A che per la Coppa Italia. Il mese di aprile, in tal senso, potrà essere decisivo. Si disputerà infatti anche la semifinale di ritorno di Coppa contro l’Inter in un derby che si prospetta infuocato. Ora però è tempo di dedicarsi totalmente al campionato e sfruttare il vantaggio sulle inseguitrici.

Problemi nel Bologna: il giocatore simbolo è in dubbio

Negli ospiti non ci sarà a San Siro sicuramente l’allenatore, Sinisa Mihajlovic. Sinisa è tornato in ospedale per delle cure e dovrà restarci per qualche settimana. Ovviamente la salute vale più di ogni altra cosa, più di qualsiasi partita. Mancherà anche il terzino destro rossoblu, Lorenzo De Silvestri. Il difensore si è infortunato in allenamento e ha subìto una lesione muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro il Milan ma anche nelle prossime gare.

Ma c’è un altro dubbio in casa Bologna che tiene in apprensione i tifosi. Si tratta di Roberto Soriano, centrocampista offensivo, che soffre di un problema al piede. La sua presenza lunedì sera non è assolutamente certa anche se lui farà di tutto per riuscire a calpestare il terreno di gioco del Meazza. Le ultime prove saranno effettuate nell’allenamento odierno, se non dovesse farcela è pronto al suo posto lo svizzero Aebischer.