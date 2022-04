ML – Leao, la foto su Instagram e il rinnovo: le ultime

Leao ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di due persone, uno di questi collaboratore di Mendes. Si è pensato subito alla trattativa per il rinnovo ma c’è un chiarimento da fare.

Il Milan si sta preparando per questi ultimi due mesi di campionato con un solo obiettivo nella testa: lo Scudetto. Stefano Pioli e la sua squadra insegue questo sogno fantastico ma sa che dovrà affrontare molte difficoltà da qui a fine anno. Il primo ostacolo è il Bologna, avversario del prossimo turno di Serie A, atteso a San Siro lunedì. La scorsa settimana non si è giocato a causa della sosta per le Nazionali e questo ha creato una lunga e snervante attesa, colmata dalle tante indiscrezioni e notizie di calciomercato.

Uno dei temi più caldi in casa rossonera è il rinnovo di Rafael Leao, una delle priorità del Milan. Maldini incontrerà a breve Jorge Mendes per arrivare ad un accordo. Che è già ben impostato. Intanto su Instagram l’esterno rossonero ha pubblicato una foto che ha scaldato un po’ i tifosi. Nelle storie ha infatti postato un’immagine in compagnia di due persone: Pedro Santos alla sua sinistra e Patricio Simoes alla sua destra. In molti hanno collegato immediatamente questa foto alla trattativa per il rinnovo. Il motivo è semplice: Pedro Santos è uno dei collaboratori di Jorge Mendes, ma bisogna fare chiarezza su un punto.

Chi è Pedro Santos, collaboratore di Mendes

Sì, Santos collabora con Mendes, ma si occupa soltanto degli aspetti commericali. Tant’è che è il direttore della Polaris Sport, cioè l’azienda che si occupa di diritti commerciali dei calciatori. Nella propria scuderia venta nomi di grande calibro come Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Joao Cancelo, Joao Felix e tanti altri. Fra questi anche lo stesso Leao. Tutti calciatori che hanno Mendes come procuratore. Ma Pedro Santos non si occupa di trattative né di calciomercato. La sua è una collaborazione che riguarda solo il Marketing. L’altro, Patricio Simoes, è invece il rappresentate del Portogallo di Adidas. Questo fa pensare che la loro presenza a Milano è legata a qualche campagna pubblicitaria alla quale potrebbe partecipare Leao.

Rinnovo Leao, le ultime: le cifre del probabile acccordo

Nessun legame quindi con il rinnovo di contratto di Leao. Mendes, per una trattativa così importante, si muoverà in prima persona, o al massimo con due dei suoi collaboratori più stretti e fidati. Prima di procedere con l’accordo per il rinnovo, Leao e Mendes dovranno risolvere la questione della multa dello Sporting Lisbona: una volta trovata la quadra, le parti potranno chiudere l’affare. La volontà di Rafa è di rimanere, quella del Milan è di blindarlo: è pronto un contratto di 4 anni a 4-4,5 milioni netti a stagione. Un’investitura importante per un calciatore che ha fatto un grande salto di qualità in questa stagione e ora è pronto a guidare la squadra verso il sogno Scudetto.