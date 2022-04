Il Leicester lo scarica, opportunità di mercato: è il trequartista perfetto

Dalla Spagna arriva una fondamentale indiscrezione di mercato: la stella della Premier League è in vendita, e il Milan potrebbe farci un pensierino…

La scorsa estate i tifosi si aspettavano il grande colpo da Maldini e Massara; un trequartista di valore capace di giostrare con qualità il gioco offensivo del Milan. I nomi sul tavolo sono stati tantissimi. Da piste più percorribili, a pure suggestioni.

I fan rossoneri hanno sognato l’arrivo di top player come Isco, Lingard o Coutinho. Alla fine, il Milan non è riuscito nell’acquisto di alcun trequartista. Come piste più concrete si erano seguiti i profili di Vlasic e Faivre, ma anche per loro non c’è stato nulla da fare.

Maldini e Massara hanno invece optato per il colpo low-cost, ovvero l’acquisto in prestito di Junior Messias. Probabilmente, il brasiliano è stato prelevato dal Crotone con l’intento di fargli svolgere il doppio compito di trequartista ed esterno di destra in base alle evenienze. Ma la realtà dei fatti è che Junior non è mai stato impiegato al centro del reparto, se non in un’occasione a gara in corso.

La rosa di Pioli è quindi rimasta con un solo vero trequartista a disposizione, ovvero Brahim Diaz. Il folletto spagnolo, che ha cominciato la stagione col numero 10 sulle spalle, ha inizialmente convinto a pieno la critica sportiva, peccato però che dopo la positività al Covid 19 non sia più tornato lo stesso.

Ma a prescindere dalla lucidità di Brahim, è apparso evidente che il Milan ha avuto e avrà assolutamente bisogno di un innesto in quel ruolo. Non è un caso che Stefano Pioli si sia ritrovato più volte a spostare in avanti Franck Kessie, che è invece un mediano di ruolo naturale.

Potrebbe esserci una grande occasione per il Milan all’orizzonte.

La stella del Leicester è sul mercato: che trequartista!

Secondo quanto riporta il Daily Mail, accreditato tabloid inglese, il Leicester è pronto a mettere sul mercato la sua stella assoluta. Si tratta di James Maddison, il campione della squadra di Brendan Rodgers. Chi non conosce Maddison? Parliamo di un trequartista purissimo, dall’identikit completo.

Il classe 1996 è il perno del gioco del Leicester, un giocatore che abbina qualità e quantità in ogni zona del campo. Oltre ad avere ottime caratteristiche offensive, Maddison sa essere molto utile in fase d’interdizione. Non è un caso che, oltre al ruolo di trequartista, sa occupare al meglio la posizione di centrale di centrocampo.

L’intenzione del Leicester, riporta il Daily Mail, è quella di cedere la sua stella per rinnovare la rosa. Insomma, guadagnare una cospicua somma di reinvestire nel mercato. I Foxes sono pronti a chiedere circa 60 milioni di euro per la cessione del top player. Il contratto di Maddison con il Leicester si esaurirà nel 2024, e il club vuole sbrigarsi prima che il costo del cartellino possa perdere di valore.

Maddison è conosciuto soprattutto per le sue ottime caratteristiche balistiche e di assist man, nonchè per il il suo sviluppato fiuto del gol. Ha un destro educatissimo e non a caso ha grande confidenza con i calci di punizione. In questa stagione, il 10 del Leicester ha messo a segno 8 reti e 4 assist in 27 presenze timbrate.

Il Milan può fiutare l’affare? Come profilo, James Maddison potrebbe rappresentare il nome che fa proprio al caso dei rossoneri. Poi, certo, 60 milioni di euro è una somma da capogiro. Ma in estate, il Diavolo avrà maggiore disponibilità per spingersi a qualche investimento importante e di maggiore blasone.