Allegri si tira fuori: “Da adesso sono loro i favoriti per lo Scudetto”

La Juventus fuori dalla lotta Scudetto. Massimiliano Allegri si tira indietro e svela chi è la squadra favorita per vincere il titolo. Non ha dubbi

I tifosi del Milan speravano in un altro risultato ma alla fine la Juventus non è riuscita a fermare l’Inter. I nerazzurri si sono così portati a tre punti e per i bianconeri è stata scritta la parola fine sullo scudetto. Ormai appare davvero complicato – a sette giornata dal termine – che la squadra di Massimiliano Allegri possa rientrare nella corsa.

E’ stato lo stesso tecnico a tirarsi indietro in conferenza stampa: “Alle volte il bel gioco non paga – riporta Calciomercato.it -. Dispiace perché ci siamo giocati un bonus importante: se avevamo una possibilità di vincere lo scudetto, adesso è scomparsa definitivamente. Adesso dobbiamo sere bravi a metterci tutto alle spalle e consolidare il quarto posto.

“Cosa servirà l’anno prossimo per vincere lo scudetto? Non posso dire adesso cosa manca o non manca – prosegue Allegri -. La squadra è migliorata molto rispetto all’inizio, c’è stata una crescita continua nel corso della stagione e continueremo a farlo. Dobbiamo consolidare il quarto posto: l’anno prossimo la Juventus deve assolutamente giocare la Champions League”.

Inter favorita – “Basta vedere il calendario – afferma a Dazn Alelgri -. hanno un calendario più semplice rispetto a Milan e Napoli. Dopo la partita di stasera sono i favoriti”.