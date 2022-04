Milan-Bologna, streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vedere il match

Il Milan affronta il Bologna nel match conclusivo della 31.a giornata. Una sfida da non sbagliare per i rossoneri dopo le vittorie di Napoli e Inter. Di seguito le indicazioni su dove vederla in streaming e in diretta tv

Ci sarà un San Siro di nuovo al 100% della capienza, dopo due anni, a spingere il Milan atteso dal Bologna nella sfida conclusiva della 31.a giornata in programma alle 20.45 di lunedì 4 aprile.

Non è stata una domenica positiva per i rossoneri. Le vittorie del Napoli e dell’Inter, in trasferta contro Atalanta e Juventus, hanno precluso il sogno di una mini fuga per il Milan chiamato comunque a vincere contro il Bologna per mantenere la vetta della classifica e le distanze immutate dalle dirette inseguitrici.

Al cospetto dei felsinei senza Mihajlovic di nuovo in ospedale per un ciclo di cure, Pioli può disporre di tutti gli effettivi. Tranne Kjaer ci saranno tutti con l’allenatore chiamato a una serie di scelte per dirimere i consueti ballottaggi della vigilia.

Vedremo chi la spunterà, dunque, tra Diaz e Kessie nel tridente a supporto di Giroud, di nuovo preferito a Ibra e in fiducia dopo i tre gol realizzati con la Francia. A destra Messias dovrebbe essere ancora preferito a Saelemaekers. In difesa con Calabria e Hernandez sugli esterni, Kalulu affiancherà nuovamente Tomori. In mediana, con Tonali inamovibile, ballottaggio tra Bennacer e Kessie se quest’ultimo non dovesse essere schierato in posizione avanzata.

Milan-Bologna, Sky o Dazn: la copertura tv e streaming

Milan-Bologna di lunedì 4 aprile alle 20.45 sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. Su Sky diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Su Dazn, diretta streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Tim Vision, console di gioco e Amazon Fire Stick.

Gli abbonati a Sky possono seguire il match in streaming su Sky Go. Diretta disponibile anche per gli abbonati a Now Tv al pacchetto Sport. Sempre su Sky, a differenza delle altre partite non trasmesse, gli highlights saranno disponibili immediatamente dopo la fine del match.

Già decisa la programmazione televisiva e streaming delle prossime partite di campionato del Milan. Torino-Milan di domenica 10 aprile alle 20.45 e Milan-Genoa di venerdì 15, alle 20.45, nel weekend di Pasqua, saranno trasmesse entrambe da Dazn. Il 20 aprile, invece, il derby di ritorno di Coppa Italia con l’Inter sarà in chiaro su Canale 5.