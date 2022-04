ML – Tegola Milan: infortunio al menisco. Domani si opera

Tegola in Casa Milan. I rossoneri e Stefano Pioli perdono un calciatore, sceso in campo ieri, contro il Bologna: operazione domani a Roma

Piove sul bagnato in casa Milan. Per Stefano Pioli torna l’incubo infortuni. Ieri – come raccontato – si è fermato Alessio Romagnoli a causa di una infiammazione in regione adduttoria sinistra.

.Stamani i rossoneri devono fare i conti con una tegola più pesante, quella di Alessandro Florenzi.

Il giocatore – come appreso da MilanLive.it – ieri sera, contro il Bologna, ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani.

E’ presto per parlare di tempi di recupero – ne sapremo di più domani dopo l’operazione – ma è evidente che la stagione per Florenzi potrebbe davvero essere finita.

Calabria senza alternativa

Ora bisognerà stringere i denti. Sulla destra verrà a mancare una pedina importante. Anche perché con Pierre Kalulu impegnato al centro, dove sta facendo davvero bene, Davide Calabria rischia di non avere alternative. La speranza è di recuperare il prima possibile Romagnoli per non vivere l’ennesima emergenza difensiva. Nelle ultime partite ci sarà bisogno davvero di tutti per poter continuare ad alimentare il sogno scudetto.