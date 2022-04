Sorpresa a Casa Milan, l’agente incontra Massara: un centrocampista nel mirino

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro nella casa operativa del Milan. Un importante agente ha incontrato il direttore sportivo Massara

Nonostante la squadra di Stefano Pioli sia nella fase clou della sua stagione, la dirigenza del Milan continua a muoversi anche sul fronte del calciomercato. Sempre molto attivo il duo dirigenziale formato da Maldini e Massara, che lavorano in prospettiva futura per regalare ai tifosi una squadra sempre più competitiva.

Ieri i rossoneri hanno impattato per 0-0 in casa contro il Bologna complicando e non poco i piani per la volata finale di questo pazzo campionato. Lo chiamiamo pazzo perché, ogni giornata, c’è una sorpresa. Nell’ultimo turno che si è appena concluso, infatti, sembrava che il Milan avesse l’opportunità di scappare via definitivamente ed invece è successo l’esatto contrario. Bisogna stringere i denti in questo finale e soprattutto non commettere più gli stessi errori che si commettono dall’inizio della stagione.

Sta mancando lucidità sotto porta, il passaggio giusto per mandare il compagno in porta. Questo passaggio potrebbe arrivare dal mercato, dato che Massara proprio nella giornata di ieri ha avuto un incontro importante a Casa Milan. L’obiettivo societario è rendere il Milan sempre più competitivo, per poter lottare sempre per lo Scudetto ma anche per avere un ruolo importante anche in Europa. Per fare tutto questo è necessario ovviamente intervenire sul mercato e la dirigenza sta lavorando da tempo per regalare a Pioli nuove pedine funzionali al suo modo di giocare ed intendere il calcio.

Volker Struth a Casa Milan: è l’agente di un calciatore interessante

Ieri Casa Milan è stato il luogo di un incontro di cui pochi sono a conoscenza. A rivelarlo è stato un agente di un interessante calciatore che ha incontrato nella sede operativa del Milan il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara. Ufficialmente la visita è stata fatta per un “meeting“, chissà però che i due non abbiano parlato anche di calciomercato…

Volker Struth è stato ospite di Massara, l’agente fa parte dell’agenzia di procuratori chiamata Sports360 Gmbh. Tra gli assistiti risulta Julian Weigl, centrocampista tedesco attualmente in forza al Benfica. Con la situazione Renato Sanches ancora non chiara, il Milan potrebbe iniziare a guardarsi intorno e valutare altri profili. Spicca proprio Weigl che farebbe al caso di Pioli. Giovane (ma esperto, 26 anni) e di qualità, il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Ribadiamo che la visita di ieri, sulla carta, è stata di cortesia. Massara però, “vecchia volpe”, potrebbe aver chiesto anche qualche informazione su Weigl.