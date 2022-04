Clamoroso dall’Inghilterra: “Scaricato dal Chelsea, il Milan incontra l’agente”

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla stampa britannica. Il Milan starebbe spingendo per il calciatore, flop nel Chelsea.

Arriva uno scoop clamoroso direttamente dall’Inghilterra. Il quale riguarda un attaccante che sarebbe fuori dai piani del Chelsea per svariati motivi.

Un calciatore di grande talento e senso del gol, che però non si sta esprimendo affatto al massimo delle sue potenzialità. Poche realizzazioni, prestazioni sotto tono, critiche da parte dei tifosi. Un investimento errato che i Blues vogliono allontanare al più presto.

Non è un caso se il proprio agente è in giro per l’Europa, presumibilmente a cercare soluzioni future per il suo assistito, che vive evidentemente un momento di appannamento totale. L’attaccante sarebbe comunque un grande affare per diverse squadre di Serie A.

Per gli inglesi è un flop, ma Milan e Juventus ci pensano

Il calciatore in questione è l’attaccante tedesco Timo Werner. Un talento assoluto del calcio teutonico, acquistato dal Chelsea nel 2020 per ben 53 milioni di euro, strappandolo al Lipsia che lo aveva lanciato come un prospetto di sicuro affidamento.

Nonostante abbia vinto la Champions League lo scorso anno con i Blues, Werner non ha mai convinto i tifosi inglesi. In due stagioni ha segnato soltanto 7 reti in Premier, ovvero nel massimo campionato britannico. Chi si aspettava gol a raffica e colpi da grande centravanti si è dovuto ricredere, visto che Werrner ha anche perso spazio nelle gerarchie del tecnico Tuchel.

Il Chelsea lo ha messo praticamente in vendita in vista dell’estate 2022. Il suo agente Volker Struth ha il mandato di proporlo a club internazionali e di recente è stato visto anche in Italia. Ad inizio settimana il tedesco ha fatto visita sia a Casa Milan che a Vinovo, quartier generale della Juventus.

Nelle scorse ore si era vociferato di un incontro col Milan per discutere di un altro suo assistito, il centrocampista Julian Weigl del Benfica, anche lui in partenza. In realtà, secondo il tabloid Daily Express, Struth avrebbe parlato soprattutto di Werner, sapendo che i rossoneri sono alla caccia di un nuovo centravanti di spessore e caratura internazionale.

Una proposta interessante per il mercato rossonero, con il Milan che accoglierebbe volentieri il classe 1996 ex Lipsia e Stoccarda. Il problema riguarda i costi dell’operazione: il Chelsea lo valuta non meno di 35-40 milioni e lo stipendio di Werner si aggira sui 14 milioni di sterline. Condizioni impossibili per il Milan o per le altre italiane interessate, a meno che non si trovi una formula che accontenti tutti.