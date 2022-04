Dalla Spagna – Milan, l’attaccante dal Barcellona: concorrenza italiana

Dalla Spagna arrivano voci mercato che hanno del clamoroso. Il Milan sarebbe in corsa per il top player olandese. Concorrenza tutta italiana!

Le voci di mercato hanno già cominciato ad infiammare questo finale di stagione. Tifosi e club, oltre a pensare ai possibili risultati sportivi, sono già proiettati alle prossime mosse per migliorare la rosa. Il Milan è certamente una delle società al centro dei riflettori, sia per la posizione in classifica, che per il mercato che sta organizzando Paolo Maldini.

Quanti nomi, e tutti molto importanti, stanno gravitando in orbita Milan! Da Botman a Sanches, da Origi ad Asensio, ed infine Paulo Dybala. I tanti tifosi stanno già sognando la rosa del futuro, quella che la prossima stagione potrà farsi valere anche in Champions League. Al momento, nessun colpo chiuso con certezza.

E di qui all’estate chissà quanti altri nomi verranno accostati al Diavolo! Già dalla Spagna arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso, e che riguarda un top player del Barcellona. Pare che il Milan sia in corsa per il blaugrana. Si tratta di un attaccante di grande blasone. Il Milan ha urgentemente bisogno di un innesto nel reparto offensivo, dato che Zlatan Ibrahimovic è ormai in procinto di appendere al chiodo gli scarpini.

Milan, sfida a Juve e Inter per l’attaccante

Come riporta fichajes.net, il Milan è uno dei tre club italiani in corsa per Memphis Depay. L’ex Lione, stella del calcio europeo, sta faticando parecchio tra le fila blaugrana, soprattutto dopo l’arrivo di Xavi Hernandez sulla panchina.

Il tecnico spagnolo sembra non preferire il talento olandese, con Pierre Emerick Aubameyang primo nelle sue gerarchie. Dopo l’addio di Ronald Koeman, di cui Depay era gran pupillo, l’ex Lione ha perso campo e spazio. Per tale motivo, il Barcellona, ma il calciatore stesso, starebbero valutando la possibilità di una cessione.

Ad un anno dalla scadenza di contratto, il costo del cartellino di Memphis potrebbe non essere esagerato. Il Barcellona lo ha prelevato a costo zero dal Lione, potrebbe quindi accontentarsi di una cifra simile ai 20-25 milioni di euro. Fichajes.net è sicuro: Milan, Inter e Juventus sono in corsa per il classe 1994 con l’obiettivo di rinforzare i propri attacchi.

La cosa che suona parecchio strana è che la medesima fonte afferma che Depay potrebbe essere utile al Milan non soltanto per il possibile addio di Zlatan Ibrahimovic, ma anche per le possibili partenze di Olivier Giroud e Rafael Leao. Due ipotesi che ci sentiamo totalmente di escludere dato che sia il francese che il portoghese, e il Milan in primis, non hanno la minima intenzione di separare le proprie strade.

Magari, se l’indiscrezione dovesse trovare conferme, potrebbe semplicemente riguardare il fatto che Maldini sia alla ricerca di validi profili per il reparto offensivo. Origi attualmente è in pole, ma non sono escluse altre piste.