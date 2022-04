Bomba dalla Spagna: “Chiesta la cessione, il Milan vuole l’attaccante”

In Spagna danno il club rossonero molto interessato a un giocatore del Chelsea: ci sarebbero già stati dei contatti.

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato sicuramente rinforzerà il reparto offensivo e si sta già muovendo su alcuni calciatori. Non a caso, stanno circolando alcune indiscrezioni su dei nomi specifici.

Per il ruolo di esterno destro piace tantissimo Marco Asensio, che sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Ha un contratto che scade a giugno 2023 e il rinnovo è lontano. Affare non semplice, considerando sia il prezzo del cartellino che lo stipendio. Per la stessa posizione interessa pure Domenico Berardi del Sassuolo.

Più facile arrivare a un centravanti come Divock Origi, in scadenza a giugno 202 con il Liverpool e che potrebbe arrivare a parametro zero. Contatti avviati con l’entourage e più fonti riferiscono l’esistenza di una trattativa concreta. Si tratterebbe di un buon colpo.

Calciomercato Milan, colpo dal Chelsea per l’attacco?

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più opzioni per rinforzarsi in avanti. Secondo quanto rivelato in Spagna da Todofichajes.com, il Milan avrebbe nella propria lista dei potenziali innesti anche Timo Werner. Il 26enne tedesco non è più felice al Chelsea, col quale è sotto contratto fino a giugno 2025.

La fonte svela che Werner avrebbe chiesto al club londinese di agevolare la sua partenza nella prossima finestra estiva del calciomercato. Bayern Monaco e Borussia Dortmund inizialmente venivano indicate come destinazioni più probabili, ma sembra esserci stato un raffreddamento di queste piste.

Il Milan sarebbe interessato all’attaccante tedesco e ci sarebbero già stati dei contatti con il Chelsea. I Blues, però, vogliono aspettare fine stagione per discutere del futuro del calciatore. Da ricordare che di recente la società rossonera ha avuto un incontro con Volker Struth, agente che cura gli interessi dell’ex stella del Lipsia.

Da capire se le indiscrezioni giunte dalla Spagna si tramuteranno in qualcosa di concreto nelle prossime settimane. Werner è costato circa 53 milioni di euro al Chelsea nell’estate 2020, il suo prezzo adesso è sicuramente calato ma il club londinese non farà regali. Per il Milan appare un’operazione complicata. Normale anche avere dei dubbi sul tedesco, visto che a livello realizzativo ha faticato un po’ con i Blues.