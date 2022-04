Pioli sogna il fuoriclasse: “Il Milan una delle possibili destinazioni”

Un quotidiano sgancia la bomba facendo sognare tutto il popolo rossonero. Il colpaccio si può fare, ma resta il nodo dell’ingaggio

Negli ultimi giorni pare davvero che il Milan stia sognando in grande per quanto riguarda il calcio mercato. Maldini e Massara sono costantemente al lavoro per cercare di migliorare ancor di più la rosa in vista della prossima stagione che, si spera, sarà ricca di impegni sia in Italia che in Europa.

Tanti nomi presenti sulla famigerata “lista dei desideri” ma poi bisogna vedere nella realtà chi può essere acquistato davvero e chi resterà soltanto un sogno. Proprio a proposito di sogni, un quotidiano estero ha parlato di un calciatore tra i top in Europa che non sta di certo vivendo il suo periodo migliore nell’attuale club. Potrebbe dunque salutare ed accasarsi in un altro team ed in un’altra nazione rispetto a quella in cui milita attualmente.

Un’esperienza tutt’altro che positiva quella che sta vivendo nella sua squadra, allenata peraltro da una grande bandiera del Milan. Prima di finire qui giocava in Premier League, per l’esattezza nel Chelsea. Con i blues ha dimostrato qualità fuori dal normale, adesso però non riesce a confermarsi e lo spazio concessogli in campo è sempre meno. E’ questo uno dei principali motivi per cui potrebbe dire “addio” e cambiare divisa a partire dalla prossima stagione calcistica.

L’allenatore che non lo sta considerando molto sul terreno di gioco corrisponde al nome di Carlo Ancelotti, il calciatore in questione è Eden Hazard. Il fantastica del Real Madrid è oramai ai margini del progetto della società del patron Florentino Perez, un po’ come Luka Jovic. Entrambi sono stati accostati al Milan. Per quanto riguarda in particolar modo Hazard, l’affare tra i due club potrebbe anche portare ad un accordo, ma resta il nodo ingaggio. Lo stipendio percepito dal belga, infatti, è davvero troppo alto attualmente per la casse societarie della società di via Aldo Rossi.

A riportare questa importante notizia è il quotidiano spagnolo cadenaser.com. Queste le parole riportate dal giornale: “Il Real Madrid proverà a trovare una sistemazione ad Eden Hazard questa estate. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 ma potrebbe uscire già a partire dalla prossima stagione. Il suo prossimo club potrebbe essere uno tra Borussia Dortmund, Arsenal e Milan“.

Sarebbe ovviamente un colpo ad effetto che lascerebbe tutti senza fiato. Ma, come specificato all’inizio di questo articolo, resta al momento soltanto un fantastico sogno. Si sa, però, spesso i sogni si tramutano in realtà.