ESPN – Via dallo United a zero: piace a Milan e Inter

Il centrocampista dovrebbe lasciare i Red Devils a fine stagione: possibile un derby di mercato tra le milanesi

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni, anche dall’estero, in merito a possibili obiettivi per il mercato estivo del Milan. I rossoneri tengono infatti d’occhio varie situazioni in giro per l’Europa.

Il Diavolo si è mosso spesso molto bene sul mercato europeo, sia per quando riguarda l’ingaggio di giovani talenti in rampa di lancio (soprattutto in Ligue 1), ma anche nel rilanciare giocatori di primo livello che non trovavano molto spazio nei precedenti club (spesso dalla Premier League).

Ecco quindi che, dopo aver bloccato l’attaccante del Liverpool, Divock Origi, Maldini e Massara starebbero guardando ancora in Inghilterra per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano pioli per la prossima stagione. I top club inglesi sono infatti pieni di grandi giocatori tra le proprie fila, alcuni dei quali non sono impiegati tanto quanto vorrebbero dai propri allenatori, e il Milan ha già chiuso grandi colpi di questo tipo, come ad esempio quelli di Tomori e Giroud dal Chelsea.

Non è finita qua perché adesso i rossoneri vengono accostati a un altro top della Premier, più precisamente del Manchester United, ovvero Juan Mata. Il classe 88′ ha il contratto in scadenza a giugno e Rangnick non lo considera una prima scelta, motivo per cui le probabilità che lo spagnolo saluti dopo ben otto anni sono alte.

Milan e Inter su Mata: lo spagnolo attende offerte ufficiali

Nei giorni scorsi si era parlato soprattutto di un ritorno in Liga per il 33enne. Tuttavia, secondo quanto riferito da ESPN, l’idea di ritornare in patria non è una priorità per il trequartista, che vorrebbe provare una nuova avventura in un altro dei cinque top campionati europei. L’ex Valencia e Chelsea sta aspettando che arrivino delle proposte formali prima di decidere il suo futuro ma la sua intenzione è sicuramente quella di mettersi in gioco su grandi palcoscenici.

La Serie A è senza dubbio uno di questi: “Ho ancora molta passione e tanta voglia di continuare a godermi il calcio”. Infatti, sempre secondo ESPN, il giocatore dei Red Devils sarebbe finito al centri di un derby di mercato tra Milan e Inter. I rossoneri stanno cercando un giocatore sulla trequarti con quelle caratteristiche, anche se preferirebbe un esterno puro. Mata a parametro zero è comunque un’occasione da tenere fortemente in considerazione. Vedremo gli sviluppi della vicenda.