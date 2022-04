Theo Hernandez: “Gli avversari perdono troppo tempo. Testa alla prossima”

Il difensore rossonero ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn

Il Milan non è riuscito ad avere la meglio del Torino questa sera e, esattamente come contro il Bologna, i rossoneri non sono riusciti a sbloccare lo 0-0 di partenza, che si è protratto per durata la durata della sfida.

La squadra di Stefano Pioli ha avvertito gli stessi problemi delle ultime gare, ovvero la poca fantasia e pericolosità negli ultimi metri. A commentare il match ai microfoni di Dazn è arrivato Theo Hernandez. Il difensore, che in settimana è diventato anche papà, ha fatto le seguenti dichiarazioni: “Noi abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere ma la prossima settimana dobbiamo vincere”.

Il francese ha poi aggiunto, spiegando il motivo per cui la squadra fatica così tanto in fase offensiva: “Cosa succede all’attacco? Queste partite sono difficili perché siamo il Milan e queste squadre vogliono giocare bene contro di noi. Perdono tempo tutta la partita e così per noi è difficile giocare. Noi dobbiamo dare tutto per vincere tutte le partite. E’ vero che questi due ultimi risultati non sono buoni, ma dobbiamo pensare alla prossima che è molto importante”.