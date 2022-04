Tonali: “C’è tanta amarezza, i tre punti potevano cambiare tutto”

Il centrocampista del Milan ha commentato il pareggio contro i granata a fine gara non nascondendo la sua delusione

Tanta delusione in casa Milan dopo lo 0-0 con il Torino. La squadra di Pioli rimane in testa alla classifica ma si lascia per strada altri due punti che potevano essere fondamentali.

Tanto rammarico anche nelle parole di Sandro Tonali. Il centrocampista ha avuto l’occasione per segnare nel finale di partita ma anche lui, come i suoi compagni, non è riuscito a buttarla dentro. Queste le sue parole nel post-gara ai microfoni di Dazn. “C’è tanta amarezza perché arriviamo da un altro 0-0 e quindi si accumulano le delusioni e fa ancora più male. Dobbiamo metterci alle spalle queste partite anche se non è facile perché è un peccato”.

Tonali ha poi aggiunto: “Secondo me non è un problema di classifica. Ormai mancano poche gare e 3 punti oggi potevano cambiare tutto, anche lo spirito con cui affrontare la prossima settimana. Dobbiamo azzerare ancora una volta e pensare che ci manca solo il gol. Sul mio tiro volevo calciare subito di destro poi ho cambiato idea ma non è andata bene. Comunque continuiamo a crederci”.