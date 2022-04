Torino-Milan streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Torino-Milan conclude il programma domenicale della 32.a giornata di Serie A. Un match di vitale importanza per i rossoneri. Di seguito le indicazioni su dove vederla in streaming e in diretta tv

Torino e Milan si ritrovano contro all’Olimpico a quasi un anno di distanza dallo 0-7 per i rossoneri nella terzultima giornata dello scorso campionato. Se dodici mesi fa il Milan ha ottenuto contro i granata, una vttioria fondamentale per la qualificazione Champions, anche oggi i rossoneri si giocano molto e puntano a consolidare la vetta della classifica con il possibile allungo sul Napoli, sconfitto 3-2 dalla Fiorentina.

Non sarà facile.All’improvviso, Pioli si ritrova a fronteggiare ben quattro assenze con Ibrahimovic (sovraccarico al ginocchio), Rebic, Bennacer e Castillejo (problemi muscolari) che non sono partiti per Torino. Assenze che si aggiungono a quelle di Florenzi, Romagnoli e Kjaer.

Scelte dunque obbligate per Pioli che fanno svanire il dubbio di formazione della vigilia ovvero la presenza di Sandro Tonali dal primo minuto. L’allenatore rossonero era intenzionato a schierare Kessie e Bennacer in mediana con Diaz al centro del tridente a supporto di Giroud. Ora i piani sono cambiati e, a meno di colpi di scena in extremis, Tonali partirà titolare come Saelemakers preferito a Messias. Di fatto, senza Rebic e Ibra, non ci sono alternative in avanti.

Torino-Milan, dove vederla: Sky o Dazn ?

Torino-Milan è un’esclusiva di Dazn. La partita sarà trasmessa pertanto in diretta streaming, dalle 20.45, sull’applicazione disponibile in abbonamento per smartphone, smart tv, tablet, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco (Playstation e Xbox). Non ci sarà la diretta tv su Sky. Quest’ultima sarà trasmessa solo per clienti business quindi in bar, ristoranti, pub e alberghi abilitati. Su Sky non ci saranno nemmeno gli highlights immediatamente dopo la fine del match.

Sia Sky che Dazn proporanno un ampio post partita rispettivamente con Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa e Sunday Night Square con Marco Cattaneo. Su Dazn, infine, la partita sarà disponibile in replica on demand poco dopo la conclusione.

Già definita la programmazione televisiva dei prossimi due impegni del Milan. Venerdì 15 aprile, alle 21, Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Diretta in chiaro, invece, su Canale 5 per Milan-Inter, derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma martedì 20 aprile.