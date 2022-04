ML – Kjaer torna a correre a Milanello: come procede il recupero. Le ultime

Il difensore si è rivisto in campo e il suo percorso di recupero sta procedendo secondo i tempi previsti

Il Milan torna a lavorare immediatamente dopo il pari di ieri sera sul campo del Torino. I rossoneri sono rientrati in nottata dal capoluogo piemontese e si sono allenati a Milanello questa mattina con la classica sessione post gara.

C’è stato ovviamente un lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici che hanno iniziato il match dal primo minuto contro i granata. Gli altri componenti della rosa invece, dopo aver svolto l’attivazione muscolare, hanno proseguito in campo la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici.

La notizia più bella è la presenza, tra questi, anche di Simon Kjaer. Il recupero del difensore danese procede spedito e in linea con i tempi che erano stati stabiliti. L’infortunio è ormai alle spalle e il rossonero vuole tornare ad aiutare i compagni prima possibile. La sessione di allenamento è poi proseguita con alcuni torelli e con alcune esercitazioni di possesso. Nel finale anche una partitella a campo ridotto.

Per quanto riguarda gli altri giocatori infortunati, che ieri non erano partiti per Torino, si saprà di più domani.