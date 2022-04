Milan, clamorosa indiscrezione: Maldini ha contattato l’interista!

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato! Il Milan avrebbe chiesto informazioni per un fedelissimo di Simone Inzaghi…

Il Milan, in questo preciso momento della stagione, è molto attento sia al campo che alle varie situazioni di mercato. La dirigenza rossonera ha tutta l’intenzione di migliorare in maniera sostanziale il tasso tecnico della rosa in vista del prossimo anno.

Si valutano diversi profili, da giocatori più giovani a giocatori veterani con un bagaglio d’esperienza notevole. In qualsivoglia modo agirà la dirigenza milanista, cercherà di stare ben attenta alla sostenibilità economica del club.

Ecco perchè Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando diverse piste low cost, con anche profili in scadenza di contratto. In pratica, come fatto con Divock Origi, l’attaccante del Liverpool che vedrà scadere il suo accordo a giugno. Il belga sembra ormai prossimo a vestire la maglia rossonera.

Una strategia che il Milan sta cercando di adottare con altre suggestioni di mercato. Basti pensare a Paulo Dybala, il fantasista della Juventus il cui nome che ha scaldato l’ambiente rossonero e per il quale Paolo Maldini ha chiesto informazioni. Ma anche Renato Sanches, ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Lille, come lo stesso Marco Asensio con il Real Madrid.

Tutti profili dal grande blasone, e che potrebbero essere acquistati a prezzo di saldo, se non addirittura a parametro zero.

Ma a quanto pare, il Milan ha anche sondato un altro profilo. Un giocatore maturo che ha militato sempre ad alti livelli del calcio nazionale ed internazionale, e che adesso è in scadenza di contratto con l’Inter.

Milan, il nerazzurro per il post Rebic?

Da TeleLombardia arriva una clamorosa indiscrezione. Pare che il Milan abbia contattato il nerazzurro che a giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter. Si tratta di Ivan Perisic, l’esterno croato conosciuto per le sue grandi qualità. Perisic rappresenta un profilo assolutamente pronto a qualsiasi sfida.

Il suo ruolo naturale era quello di esterno sinistro d’attacco, ma con Conte e Inzaghi si è dovuto adattare alla posizione più arretrata di quinto di centrocampo. Una sfida che ha saputo interpretare nel migliore dei modi, diventando presto un giocatore essenziale al gioco nerazzurro. Adesso, le discussioni sul suo rinnovo sono nel vivo.

C’è chi ha affermato che il prolungamento con l’Inter sia ormai cosa certa, e chi invece non è affatto sicuro che il croato alla fine rimarrà a Milano in sponda nerazzurra. La notizia lanciata da TeleLombardia fa certamente scalpore. Negli ultimi giorni si è spesso sentito dire che il Milan sia pronto a mettere in vendita Ante Rebic in estate. Il croato rossonero non ha più dato garanzie nè dal punto di vista fisico che tecnico.

Perisic è uno dei possibili candidati a prendere il posto del connazionale? Detta così sembra abbastanza strana e complicata come soluzione. Ma la fonte ha dato la notizia come qualcosa di certo. Pare sia stato il club rossonero a contattare l’entourage del 33enne. La sua situazione contrattuale può certamente essere vantaggiosa, ma il Milan avrà la seria intenzione di puntare su un giocatore così “anziano”?

Si attendono possibili conferme.