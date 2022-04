Milan, siparietto social: Tomori risponde a un tifoso – FOTO

Il difensore rossonero ha dato ragione al tifoso che ha commentato il post social del club, dimostrando di essere d’accordo con lui

Il Milan ha postato qualche ora sul proprio account ufficiale Instagram un video che celebra un intervento difensivo molto spettacolare di Fiyako Tomori qualche settimana nella trasferta di Cagliari.

Il difensore inglese compie una scivolata perfetta e con i tempi giusti per fermare il rossoblù Marin lanciato verso la porta di Maignan, nella partita poi vinta dai rossoneri per 0-1 grazie alla rete di Ismael Bennacer. Molti tifosi commentano elogiando la giocata ma alcuni sono ancora presi dalla delusione per i due pareggi consecutivi della squadra di Pioli.

Uno di questi infatti commenta: “Sì ma bisogna segnare, grazie“, e la frase riceve migliaia di like di altri tifosi rossoneri, evidentemente d’accordo con lui. A sorpresa poi, tra le risposte al commenta arriva direttamente quella dello stesso Tomori, anche lui della stessa idea: “Hai ragione“. Anche l’ex Chelsea avrebbe voluto con forza dei risultati diversi nelle ultime uscite e si aspetta qualcosa dai suoi compagni in attacco. Ecco qui sotto il commento:

La speranza è che nelle prossime partite il Diavolo riesca a ripetere le ultime prestazioni difensive, ma allo stesso tempo sia in grado di trovare il guizzo negli ultimi metri, per continuare a sognare lo Scudetto, che ancora è pienamente possibile nonostante gli ultimi passi falsi.