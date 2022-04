Bologna-Inter, ufficiale la decisione del Collegio di Garanzia del Coni

Bologna-Inter di campionato si giocherà: respinto l’ultimo ricorso del club nerazzurro per ottenere la vittoria 3-0 a tavolino.

L’imbarazzante telenovela riguardante il recupero di Bologna-Inter di Serie A è ufficialmente conclusa. Il match si giocherà regolarmente nella giornata di mercoledì 27 aprile.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto l’ultimo ricordo che la società nerazzurra aveva presentato per ottenere la vittoria per 3-0 a tavolino. La gara originariamente prevista a gennaio, non si era disputata a causa dei diversi casi positivi al Covid-19 presenti nella squadra di Sinisa Mihajlovic.

L’Inter ha cercato una via facile per farsi assegnare 3 punti senza disputare la partita. Ha presentato tutti i ricorsi possibili e alla fine, per fortuna, ha perso. Questa vicenda ridicola è terminata e la partita di campionato verrà giocata.

Stesso esito anche il ricorso che riguardavano Atalanta-Torino, che andrà disputata. In questo caso era stata la società bergamasca a ricorrere per ottenere il 3-0 a tavolino, ma come l’Inter non è stata accontentata.

C’era anche un ricordo dell’Udinese per un match perso 2-6 a Udine proprio contro l’Atalanta, ma il risultato è stato confermato e non si rigiocherà.