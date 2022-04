Infortuni Milan, l’annuncio di Pioli | Ancora out un giocatore!

L’allenatore dei rossoneri ha spiegato la situazione riguardante gli indisponibile e i recuperi in vista di domani

Domani sera il Milan torna in campo per la 33sima giornata di campionato. La squadra rossonera ospiterà a San Siro il Genoa di Blessin e spera di tornare ad ottenere i tre punti dopo i due mezzi passi falsi con Bologna e Torino.

Nella trasferta sul campo dei granata la squadra di Stefano Pioli aveva dovuto fare a meno di tanti elementi della rosa a causa di diversi problemi fisici. In alcuni di questi casi la situazione non è cambiata, mentre per altri sì. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Grifone e ha fatto chiarezza su questo tema.

Queste le parole di Pioli a proposito di Ibrahimovic e Castillejo, che non hanno recuperato: “Ibra sarà fuori una settimana, dieci giorni. Speriamo di riaverlo per il finale di stagione. Castillejo? Oggi ha avuto un problema alla caviglia e quindi domani non ci sarà”. Niente da fare ancora quindi per lo svedese e per lo spagnolo, che non potranno aiutare i propri compagni neanche domani, ma ci sono anche buone notizia.

Sono infatti due i calciatori che hanno invece recuperato e che domani saranno della partita: “Rispetto a Torino recuperiamo Rebic e Bennacer, possono giocare anche dall’inizio o essere utili a partita in corso”. Pioli potrà quindi contare sull’attaccante croato come alternativa sia a Leao a sinistra, sia a Giroud in attacco, mentre il rientro del centrocampista algerino è da considerare fondamentale, visto che nelle ultime uscite si era rivelato tra i migliori.