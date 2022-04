Sky – Milan-Genoa, Pioli cambia la trequarti: rischia la panchina

Il trequartista non ha inciso nelle ultime gare e potrebbe partire dalla panchina domani sera

Domani il Milan ospita il Genoa di Blessin a San Siro per la 33sima di campionato. La squadra di Stefano Pioli deve provare in ogni modo ad ottenere i tre punti e lascarsi alle spalle i due pareggi con Bologna e Torino delle scorse settimane.

Nel pomeriggio è intervenuto a Sky Sport 24, in collegamento da Milanello, Peppe Di Stefano, che ha raccontato le ultime notizie di formazione per quanto riguarda la squadra rossonera in vista dell’importante sfida di domani sera a San Siro. Cambierà qualcosa probabilmente il tecnico rossonero rispetto alla trasferta contro i granata.

Con il rientro dall’infortunio di Bennacer, infatti, a centrocampo c’è un’alternativa in più. L’algerino era sempre stato uno dei migliori nelle ultime uscite e potrebbe quindi riprendersi il posto da titolare in mediana accanto a Sandro Tonali. Franck Kessie avanzerebbe così sulla linea dei trequartisti e a questo punto a farne le spese sarebbe proprio Brahim Diaz, che rischia quindi seriamente di partire dalla panchina contro il Grifone.

Lo spagnolo ha giocato le ultime tre sempre da titolare, non riuscendo però ad incidere. A Torino è stato sostituito dopo appena 55 minuti per lasciare il posto a Junior Messias. Il classe ’99 non è nel suo momento migliore ma potrebbe essere utile a gara in corso. In settimana sulla trequarti è stato provato anche Krunic.

Tutto confermato invece per quanto riguarda la difesa, con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. Sulla fascia destra Saelemaekers è in vantaggio nel ballottaggio con Messias mentre a sinistra confermatissimo Rafael Leao, così come Giroud in attacco.