Calciomercato Milan, colpo dal Torino: raggiunto l’accordo!

A sorpresa giunge un’indiscrezione su un giocatore del Torino che potrebbe approdare a Milanello: ci sarebbe già un’intesa sul contratto.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per consegnare a Stefano Pioli alcuni rinforzi già per quando inizierà il raduno per la prossima stagione. Il management sportivo rossonero vuole portarsi avanti per alcune operazioni di calciomercato.

Non a caso, c’è una trattativa in corso per l’ingaggio di Divock Origi. L’attaccante belga va in scadenza di contratto con il Liverpool e può arrivare a parametro zero. Se non dovesse scattare la clausola che prolungherebbe di un anno l’accordo con i Reds, l’affare andrebbe in porto. Ci sarebbe già un’intesa tra il Milan e l’entourage.

La società rossonera spera di assicurarsi anche Sven Botman in difesa e Renato Sanches a centrocampo. Entrambi militano nel Lille e sono in corso da tempo dei contatti per la loro acquisizione. Si tratta di affari onerosi, considerando che l’ex Ajax costa circa 30 milioni di euro e il portoghese sui 20 (contratto in scadenza nel 2023).

Calciomercato Milan, arriva un esterno dal Torino? Indiscrezione clamorosa

Il Milan sta valutando anche possibili affari in Serie A e non sono casuali le voci inerenti l’interessamento per alcuni gioielli del Sassuolo: Gianluca Scamacca, Domenico Berardi e Traoré. Piacciono anche terzini sinistri come Andrea Cambiaso del Genoa e Fabiano Parisi dell’Empoli. Della squadra toscana interessa pure il centrocampista Kristjan Asllani. Nello stesso ruolo viene monitorato pure Mattias Svanberg del Torino.

Ma arriva dal giornalista Arlind Sadiku un’indiscrezione a sorpresa: il Milan avrebbe un accordo con Mergim Vojvoda. Maldini stesso avrebbe avuto un incontro con l’entourage del 27enne laterale kosovaro per raggiungere un’intesa contrattuale. A fine stagione verrà anche presentata un’offerta al Torino, al quale il giocatore è legato fino a giugno 2024.

Vojvoda è un nome nuovo nelle cronache di calciomercato che riguardano il club rossonero. L’indiscrezione sorprende non poco. L’ex Standard Liegi viene impiegato soprattutto come esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Ivan Juric, ma è destro di piede e nasce come terzino.

Il Milan a destra dovrà valutare se riscattare o meno Alessandro Florenzi dalla Roma, l’operazione costa circa 4,5 milioni. I problemi possono essere due: lo stipendio alto del calciatore e gli infortuni. Il romano ha 31 anni e non è più giovanissimo, quindi pure il fattore età potrebbe contare, però un po’ di esperienza fa comodo in un gruppo composto da tanti giovani come quello di Pioli.