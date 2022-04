Serie A, la classifica aggiornata dopo Spezia Inter

I nerazzurri si impongono in casa dei liguri e balzano momentaneamente in vetta: ora tocca al Milan

L’Inter vince nel primo anticipo di questa 33sima giornata di campionato battendo lo Spezia al Picco per 1-3. La squadra di Simone Inzaghi si riprende così momentaneamente la vetta della classifica.

I nerazzurri passano alla mezz’ora grazie al gol di Brozovic e vanno all’intervallo con il punteggio di 0-1. Nella ripresa avviene tutto nei minuti finali. Prima Lautaro raddoppia, poi i liguri accorciano con la rete di Giulio Maggiore, e in extremis arriva il sigillo di Alexis Sanchez che fissa il punteggio sull’1-3. Vittoria importante per l’Inter che centra il terzo successo consecutivo e si porta a quota 69 davanti a tutte., ovviamente in attesa della sfida di stasera tra Milan e Genoa.

I rossoneri, a quota 68, ospitano il Grifone a San Siro e hanno l’obbligo di rispondere per le rime ai rivali cittadini. Lunedì sera scende in campo anche l’ultima pretendente allo Scudetto, ovvero il Napoli di Luciano Spalletti che affronta la sua ex Roma per non perdere il treno delle prime. Ecco la classifica aggiornata:

Inter 69

Milan 68

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina 53

Atalanta 52

Sassuolo 46

Verona 45

Torino 39

Bologna 37

Udinese 36

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 22

Salernitana 16