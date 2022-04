Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Bennacer

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, match valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma alle ore 21.00

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Milan-Genoa, anticipo della 33esima giornata di Serie A. I rossoneri hanno come unico obiettivo la vittoria, dati gli ultimi due recenti pareggi contro Bologna e Torino. Non ci si aspettava una battuta d’arresto del genere, per questo quello di stasera rappresenta un simil crocevia per la squadra di Pioli.

San Siro, per l’occasione, sarà colmo di 70 mila tifosi, record stagionale di spettatori per il Milan. I tanti supporters rossoneri vogliono appoggiare e caricare la squadra in questo complicato finale di stagione. Se è vero che il Milan non subisce gol da sei partite, è altrettanto vero che fatica a produrne. Stasera, ci sarà da dimostrare una netta inversione di marcia.

Stefano Pioli per riuscire a dare più qualità alla sua formazione negli ultimi 20 metri ha apportato qualche modifica rispetto all’ultima gara a Torino. Bisognerà comunque portare massimo rispetto all’avversario. Già, perchè in piena lotta retrocessione, il Genoa farà di tutto per portare a casa il risultato.

Nella formazione rossonera saranno assenti Ibrahimovic, Romagnoli e Castillejo, oltre che Kjaer e Florenzi. Mentre in quella rossoblu mancheranno Cambiaso, Rovella, Vanheusden e Czyborra

Vediamo quindi insieme le scelte di formazione ufficiali di Pioli e Blessin. Da pochi minuti i canali ufficiali di Milan e Genoa le hanno rese note.

Milan-Genoa, le scelte ufficiali di Pioli e Blessin

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandenz; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigård, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Piccoli. Allenatore: Blessin.