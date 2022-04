Milan-Genoa, problemi per Calabria: gioca Gabbia

Cambio dell’ultim’ora nell’undici titolare dei rossoneri: gioca Gabbia al posto di Calabria in difesa

Manca ormai pochissimo all’inizio di Milan-Genoa, sfida valevole per la 33sima giornata di Serie A. I rossoneri devono cercare a tutti i costi di tornare al successo dopo i due mezzi passi falsi contro Bologna e Torino.

C’è un problema dell’ultimo minuto però per Stefano Pioli. Nella formazione iniziale infatti non figura più Davide Calabria, l’esterno partirà dalla panchina. Al suo posto c’è Matteo Gabbia, che quindi farà coppia con Tomori al centro della difesa, con Kalulu che va a spostarsi sulla destra.

Per Calabria si tratta di un problema intestinale, accusato evidentemente proprio a ridosso dell’inizio del match. La notizia è stata riportato dal Milan sul proprio profilo Twitter, che ha tempestivamente annunciato il cambio di formazione, che ora quindi è la seguente:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud

There has been a change to the line-up 🔄

Matteo Gabbia will take the place of @davidecalabria2 #MilanGenoa #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) April 15, 2022