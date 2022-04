Fiorentina, esce in barella: a rischio anche la gara col Milan

Brutta perdita per la Fiorentina di Italiano: il giocatore è uscito in barella piangendo. Previsto un lungo stop per lui…

La Fiorentina è sicuramente una delle più grandi rivelazioni di questo campionato. Lo sanno bene le big di Serie A, compreso il Milan. Impossibile dimenticare la disfatta in trasferta a Firenze contro i Viola. Un 4-3 che ha fatto male ai rossoneri.

Ma il Milan non è stato l’unica vittima della squadra di Italiano. Basti pensare anche alla vittoria meritata dei toscani contro il Napoli soltanto due settimane fa. Il tecnico siciliano, che guida la Fiorentina, ha avuto il grande merito di compattare al meglio il gruppo, e la società ha fatto il suo fornendo giocatori di grande livello.

Oggi, la Viola vanta un gioco delizioso, e la posizione in classifica lo dimostra. La Fiorentina è in piena zona Europa, al sesto posto, ad un solo punto dalla Roma di Mourinho, complice l’importante vittoria odierna contro il Venezia. L’addio di Vlahovic non è bastato a scalfire la forza dei toscani.

Il Milan di Pioli incontrerà la squadra di Italiano molto presto. Dopo la gara in trasferta con la Lazio, di domenica 24 aprile e valida per la 33esima giornata di Serie A, il Diavolo accoglierà la Fiorentina l’1 maggio a San Siro. Una gara, la 34esima di campionato, che potrà significare tanto per i rossoneri.

Ma ovviamente, come accennato, non sarà affatto semplice imporsi contro i ragazzi di Vincenzo Italiano. Arriva però una brutta notizia dall’ambiente viola. La Fiorentina potrebbe rimanere orfana di uno dei suoi migliori elementi per diverso tempo.

Fiorentina, il centrocampista rischia un lungo stop

Nella gara da poco terminata, tra Fiorentina e Venezia, è uscito in barella Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ha subito una brutta lussazione al ginocchio, e dalla immagini di campo si è subito compreso che non si è trattato di un problema di poco conto. Castrovilli è uscito in barella, accompagnato dal personale sanitario.

Le sue lacrime non fanno ben sperare l’ambiente viola. Il centrocampista potrebbe saltare le prossime gare in programma, segnando un’assenza parecchio importante. La Fiorentina dovrà disputare un importantissimo incontro mercoledì prossimo, ovvero il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Poi in campionato l’aspetta la Salernitana, l’Udinese (recupero di gennaio) e appunto il Milan.

Si spera che per il giocatore, che in questa stagione ha ritrovato lucidità e forma, non si tratti di nulla di grave. Domani seguiranno i relativi esami ed aggiornamenti sulla sua situazione.