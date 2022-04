L’erede di Kessie dalla Germania: Maldini ha già fatto un’offerta!

La dirigenza rossonera ha avviato i colloqui con il procuratore e ha già presentato un’offerta formale al ragazzo

A fine stagione, come è ormai noto a tutti, il Milan perderò uno dei suoi uomini chiave a centrocampo, ovvero Franck Kessie. L’ivoriano ha sottoscritto da qualche tempo un pre-contratto per unirsi al Barcellona di Xavi dalla prossima stagione.

I rossoneri sono chiamati quindi ad operare sul mercato in estate per sopperire a questa mancanza. Maldini e Massara stanno lavorando già da diversi mese per cercare un centrocampista con quelle caratteristiche e i nomi circolati sono diversi. Uno su tutti è quello di Renato Sanches, considerato dai media l’obiettivo numero uno del Diavolo nel ruolo, ma nella cui trattativa ci sono diverse difficoltà. Innanzitutto la richiesta d’ingaggio del giocatore, e poi la concorrenza dei vari club, tra cui anche quella della Juventus.

Il portoghese del Lille non è l’unico centrocampista accostato al Milan per la prossima stagione. C’è anche il mediano del Marsiglia Kamara, in scadenza con l’OM, ma anche un altro centrocampista che in estate si libererà a zero dalla propria squadra. E proprio su quest’ultimo profilo ci sono delle novità importanti che arrivano dalla Spagna, e che sono state rivelate nella giornata di ieri.

Secondo le informazioni reperite da Todofichajes, tra gli obiettivi per la mediana dei rossoneri c’è anche l’austriaco Florian Grillitsch. Il classe 1995 ha il contratto in scadenza nella prossima estate con l’Hoffenheim e ha intenzione di cominciare una nuova avventura dalla prossima stagione.

Milan, deciderà solo a fine contratto

La dirigenza dei rossoneri avrebbero approfittato dell’ultima pausa nazionali per avviare dei colloqui con l’agente del centrocampista e, sempre stando al portale di mercato spagnolo, avrebbe già formulato un’offerta formale al diretto interessato. L’intenzione di Grillitsch è però quella di decidere del suo futuro solamente al termine del contratto e non prima.

Oltre all’interesse dei rossoneri ci sarebbe anche un altro club italiano, la Roma di José Mourinho, che probabilmente si priverà di Jordan Veretout a fine anno, dato che il francese ex Fiorentina è ormai praticamente fuori dai piani dello Special One.