Inter-Milan, la conferenza stampa di Pioli – LIVE

Oggi andrà in scena la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli, in attesa del derby di ritorno di Coppa Italia.

Torna la Coppa Italia e torna di conseguenza l’effetto derby. Inter e Milan domani sera si sfideranno a San Siro per il ritorno delle semifinali della seconda competizione nazionale.

Il match d’andata disputatosi a marzo si concluse con uno scialbo 0-0, rimandando dunque ogni verdetto alla gara di ritorno. Domani ci si gioca un posto nella finalissima: chi vince affronterà in gara secca la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Fiorentina.

Oggi Stefano Pioli parlerà come di consueto in conferenza stampa. Appuntamento mattutino, alle ore 9:30, presso la sala stampa di Milanello, dove il mister risponderà sia alle domande dei cronisti sia ad alcune curiosità dei tifosi dal mondo del web. Seguite la conferenza con noi!

Le parole di mister Pioli sul derby

Si parte dal pranzo di ieri con la squadra: “Noi puntiamo tutto sulla squadra, più su coeso e più sei unito e disposto a sacrificarti. Il pranzo di ieri è stato bello, siamo stati bene approfittando della bella giornata stando vicini alle famiglie ed al club”.

Il momento della squadra: “Calabria e Romagnoli vedremo oggi, spero di recuperarli e stanno un pochettino meglio. Gabbia è uscito affaticato, ma penso possa recuperare bene domani”.

Sul clima all’interno dell’ambiente Milan: “Sarà sempre così da qui alla fine della stagione. Dobbiamo provare a vincerle tutte, anche domani sera. Appuntamenti importanti, vedo una squadra concentrata e motivata”.

Domani influirà sulla corsa Scudetto? “Per me no, sappiamo qual è il percorso in campionato mentre in coppa vogliamo arrivare fino in fondo e vogliamo la finale. In campionato bisogna provare a vincerle tutte, a prescindere da domani sera”.

Sulle voci riguardo il cambio di proprietà: “Non ne abbiamo parlato assolutamente, niente e nessuno ci potrà togliere concentrazione sul nostro finale di campionato. Il club ci è vicinissimo, ci ha sostenuto sempre. Il presente è solido e il futuro potrà essere migliore”.

-in aggiornamento-