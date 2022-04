Inter-Milan, gol annullato a Bennacer: una scelta inspiegabile – VIDEO

Rabbia e frustrazione per il gol annullato a Bennacer! Riguardando le immagini appare ancora più ingiusta la decisione dell’arbitro…

Serata storta, serata amara per i rossoneri di Stefano Pioli. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia, eliminato dall’Inter in semifinale per 3-0. Un risultato in realtà troppo severo, soprattutto per quanto visto in campo. Il Diavolo ha giocato una buonissima gara, ma i nerazzurri sono stati molto più cinici approfittando dei pochi errori della difesa rossonera.

A pesare maggiormente è sicuramente il gol annullato a Ismael Bennacer, quello che avrebbe potuto significare il 2-1 e quindi la riapertura totale dei giochi. L’algerino ha sfoggiato un magico sinistro dalla distanza folgorando Handanovic. Peccato però che la rete del centrocampista rossonero sia stata annullata per un presunto fuorigioco di Pierre Kalulu.

Secondo l’arbitro Mariani, la posizione del difensore occultava la vista del portiere nerazzurro. Il fischietto in campo è andato addirittura a rivedere l’azione al monitor VAR, giudicando scorretta la posizione di Kalulu. Rabbia e delusione, perchè dalle immagini appare chiaro che il rossonero non condiziona affatto la vista di Samir Handanovic.

Anzi. È evidente che sono più i giocatori dell’Inter ad occludere la visione del portiere. Una decisione quella di Mariani che susciterà gran scalpore e dissenso, sia tra i tifosi che nella critica sportiva. Dalle immagini che vi mostriamo, come accennato, è assolutamente evidente come Pierre sia lontano dalla traiettoria del pallone dopo il tiro di Bennacer.

È chiaro che la rete avrebbe cambiato nettamente l’andamento della gara. Al contrario, la squadra di Pioli ha subito il nervosismo della situazione. Non a caso è poi arrivata la rete definitiva nerazzurra con Gosens.