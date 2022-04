Inter-Milan, Highlights Coppa Italia: gol e sintesi partita – Video

Inter-Milan, la cronaca e gli highlights della semifinale di ritorno di Coppa Italia, disputata martedì 19 aprile

San Siro tutto esaurito accoglie Inter-Milan per un grande serata di calcio che decreterà la prima qualificata alla finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Fiorentina.

Pronti, via e l’Inter trova subito il vantaggio. Bellissimo il gol di Lautaro Martinez con una volée dall’area di rigore che non lascia scampo a Maignan. Il gol immediato tramortisce il Milan e agevola i nerazzurri che controllano senza affanni con qualche incursione offensiva senza, tuttavia, creare altri occasioni pericolose.

Il Milan pian piano inizia a prendere coraggio e intorno alla mezzora si procura ben quattro occasioni per il pareggio. Due i tiri da distanza ravvicinata di Leao che impegnano Handanovic, provvidenziale con una grande parata in tuffo sulla conclusione da fuori area di Saelemakers diretta all’angolino. Meglio di Handanovic fa Perisic che a un passo dalla linea anticipa il possibile tap in di Kessie, servito da un rimpallo su un’incursione di Hernandez.

Nel momento migliore del Milan, l’Inter, cinica, trova il raddoppio, al 40′, ancora una volta con Lautaro lesto a incunearsi sul filtrante di Correa e a battere Maignan in uscita. Dopo un minuto di recupero, Mariani fischia la fine del primo tempo con l’Inter avanti 2-0, un passivo troppo pesante per i rossoneri.

Secondo Tempo

Nella ripresa, il Milan fa la partita alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la qualificazione. Giocano bene i rossoneri senza concedere nulla alle ripartenze interiste. Il gol del 2-1 arriva, lo segna Bennacer con un rasoterra da fuori area che sorprende Handanovic. L’esultanza dei rossoneri viene però spezzata dall’on field review con il quale Mariani decreta l’annullamento per un fuorigioco di Kalulu che disturba la visuale ad Handanovic. Una decisione assai dubbia che, di fatto, chiude la partita.

PER IL VIDEO CON I GOL DI INTER – MILAN | CLICCA QUI

Scampato il pericolo, l’Inter riprende campo e triplica le marcature con Gosens imbeccato dall’assist di Brozovic da posizione defilata. Batosta pesantissima (e immeritata) per il Milan che ora deve dimenticare in fretta per affrontare il big match di domenica prossima con la Lazio. Non sarà facile ma si deve fare per provare a restare in vetta. L’Inter torna in finale di Coppa Italia dopo 11 anni e attende Juventus o Fiorentina.