Inter-Milan, il fratello di Theo Hernandez non ci sta: “Scandaloso”- FOTO

Lucas Hernandez ha commentato l’episodio di Inter-Milan attraverso una storia sul suo profilo Instagram

Si è da poco concluso il derby tra Inter e Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter si è imposto per 3-0 sulla squadra di Stefano Pioli e ha strappato il pass per la finale.

Auna volta i rossoneri hanno creato molto ma non sono riusciti a concretizzare. Il problema del gol oggi è pesato, anche se al minuto 66, sul punteggio di 2-0, il Milan uno lo aveva trovato. Bennacer aveva calciato da fuori trovato l’angolino, ma l’arbitro Mariani ha annullato dopo la consultazione col Var per un fuorigioco di Kalulu. Il difensore non ha toccato il pallone ma era sulla traiettoria del pallone e ha impedito la visuale ad Handonovic.

Questa è stata la decisione e quindi il Milan non è riuscito ad accorciare le distanze per poterci poi provare fino alla fine. In merito a questo episodio è arrivato anche il commento indignato di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo, che ha puubblicato una storia su Instagram scrivendo: “Scandaleux (Scandaoloso)” insieme ai colori rossoneri.

Evidentemente anche lui, come molti altri, non era d’accordo sulla decisione del direttore di gara, e ci ha tenuto ad esprimere il suo dissenso.