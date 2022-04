Inter-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Calabria, Kessie sulla trequarti

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: gara in programma a San Siro alle ore 21:00.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Inter-Milan. Dopo lo 0-0 dell’andata è ancora tutto aperto ed entrambe le squadre hanno le stesse possibilità di raggiungere la finale, che andranno poi a giocare con una tra Juventus e Fiorentina.

Grande attesa per quello che è il quarto derby stagionale tra le milanesi. Come anticipato, due novità interessanti nell’Inter con Inzaghi che schiera una coppia d’attacco tutta argentina con Joaquin Correa al fianco di Lautaro Martinez, e con Darmian che prende il posto di Dumfries come quinto di destra. Formazione migliore possibile quella schierata da Stefano pioli. Recupera Calabria che parte subito dall’inizio. Fiducia a Kessie sulla trequarti e ancora Saelemakers a vincere il ballotaggio con Junior Messias sulla destra.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli