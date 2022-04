Inter-Milan, Pioli furioso per il gol annullato a Bennacer: “Guardate Handanovic”

Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Inter-Milan di Coppa Italia.

C’era grande attesa per il derby di ritorno della semifinale della Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, Inter e Milan volevano staccare il biglietto per la finalissima. Hanno avuto la meglio i nerazzurri, imponendosi per 3-0 nel derby di oggi.

Stefano Pioli ha così commentato ai microfoni di Mediaset il match di San Siro: “Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Il risultato è pesante, ma non penso che ci sia stata così tanta differenza. Loro sono stati bravi a segnare al momento giusto. Il 2-1 ci avrebbe dato una possibilità, poi tutto si è complicato”.

Successivamente il mister del Milan si è dimostrato fiducioso per il prosieguo della stagione: “Possiamo fare di più. Quando subisci tre gol significa che gli avversari hanno fatto meglio. Non sono mancate volontà e occasioni, però non era la nostra serata. Abbiamo una grande opportunità per reagire e dimostrare di essere forti nelle ultime cinque giornate di campionato”.

Gli viene domandato di commentare l’episodio del gol annullato a Ismael Bennacer: “Guarda la reazione di Handanovic. Abbiamo detto tutto, basta quello… Dimmi un portiere che non ha reazione se un giocatore gli ha coperto la visuale. Sarebbe corso a protestare, lo ha fatto solo per il presunto fallo di mano. Dai, dai…”.

Pioli dopo aver commentato l’episodio ha interrotto l’intervista a Mediaset.