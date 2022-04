Milan a Investcorp, la trattativa procede: Elliott può restare, le ultime

Importanti aggiornamenti riportati dal noto sito Calcio e Finanza per quanto riguarda la trattativa tra Investcorp ed Elliott per la cessione del club

Procede a gonfie vele l’esclusiva trattativa tra Investcorp ed Elliott, i due fondi miliardari, per la cessione del Milan. La notizia era stata riportata qualche giorno fa ed ora è arrivata in tutto il mondo, facendo venire allo scoperto il tutto. Nel frattempo non è arrivata nessuna smentita e i dialoghi continuano.

Per un Milan deluso per la sconfitta di ieri, c’è un’altra parte di Milan, quella societaria, soddisfatta da una trattativa per cui mancherebbero soltanto le firme al termine della stagione. Presto Elliott, il fondo che difatti ha riportato il club rossonero ai vertici italiani, potrebbe lasciare in favore di un altro fondo, più grande e molto ambizioso, quale Investcorp. I colloqui tra le parti procedono e non sembra assolutamente un fuoco di paglia, anche per qualche tweet del fondo del Bahrain che ha fatto impazzire i tifosi del Milan.

A confermare in qualche modo la notizia è stato Paolo Maldini prima del match di Serie A contro il Genoa. Il direttore dell’area tecnica rossonera però si augura che il tutto venga definito al termine di questa stagione per permettere ai calciatori di dedicarsi e di pensare soltanto al campo in un finale che si preannuncia thriller. Ieri la brutta sconfitta in Coppa Italia con conseguente eliminazione in favore dei cugini dell’Inter, una situazione che si spera possa dare più carica a Leao e compagni per le ultime cinque gare di Serie A.

Molti si sono già domandati proprio se Maldini, con il possibile avvento del nuovo fondo, possa restare o meno all’interno della società ricoprendo lo stesso ruolo che lo vede protagonista adesso. Ci saranno questi interrogativi anche su Pioli ma anche su tutta la rosa, ma come ha detto già Paolo non è il momento di pensarci. Fatto sta che la trattativa procede e proprio oggi è spuntato un nuovo dettaglio o meglio, una nuova possibilità.

Ne ha parlato il sito Calcio e Finanza, che spiega come ci sia, forse, l’opportunità per Elliott di rimanere all’interno della società anche con l’avvento di Investcorp! Elliott potrebbe restare ovviamente con una quota di minoranza, alimentando però così ancor di più le possibilità economiche del Milan. I colloqui proseguono ed è già stato stabilito tra le parti che la valutazione del club è di 1 miliardo di euro.