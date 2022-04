“Il Milan vuole chiudere l’affare”: Di Marzio conferma tutto

Arriva la conferma che la società rossonera sta provando a concludere un’operazione in entrata per la prossima stagione.

Anche in caso di cambio di proprietà, il management sportivo del Milan dovrebbe rimanere il medesimo e per questo Paolo Maldini e Frederic Massara non mollano alcuni obiettivi. C’è la volontà di anticipare dei colpi in vista della sessione estiva del calciomercato.

La dirigenza rossonera sta dando un occhio al mercato dei parametri zero, dato che ci sono delle interessanti occasioni tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022. Uno dei più chiacchierati è certamente Divock Origi del Liverpool.

L’attaccante belga ha 27 anni, possiede esperienza e caratteristiche che possono tornare molto utili a Stefano Pioli. Non è esattamente un bomber e proprio per questo c’è chi ha dei dubbi sul suo ingaggio, però il club lo ritiene funzionale all’attuale progetto tecnico-tattico.

Calciomercato Milan, Origi verso l’approdo in rossonero

Oggi Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato qual è la situazione legata a Origi in chiave Milan: “C’è una trattativa molto avanzata, però ancora nessuna firma. Comunque c’è la volontà di chiudere per un calciatore importante a parametro zero”.

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato conferma quanto trapelato finora e ha ribadito che in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic può arrivare un altro centravanti: “In base a cosa deciderà Ibra, il Milan valuterà se fare o meno un investimento importante in attacco su un giovane che possa dare garanzie per il futuro”.

Il futuro di Ibrahimovic è una delle incognite in questo momento. Considerando i ripetuti infortuni e le tante partite saltate dal 40enne svedese, è normale pensare che a fine stagione possa maturare l’addio. A Pioli servono maggiori garanzie nel reparto offensivo. Essendoci già Olivier Giroud avanti con l’età, è un rischio ritrovarsi nuovamente con due attaccanti over 35.

A maggio Ibra e la dirigenza avranno un confronto per discutere del futuro e sarà interessante vedere quale decisione verrà presa. Un rinnovo del contratto un po’ sorprenderebbe, anche se di fatto Paolo Maldini mesi addietro aveva aperto a tale ipotesi e dichiarato che Zlatan non sarà mai un peso per il Milan.