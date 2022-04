Attacco Milan, il Manchester City lo scarica: con InvestCorp si può

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Manchester City è pronto a mettere sul mercato il suo gioiello. Potrebbe rappresentare una grande occasione per il Milan!

Momento della stagione topico per il Milan e i suoi giocatori, ma anche per il club e i suoi dirigenti. Se la squadra lotterà fino alla fine per lo scudetto, la società dovrà fare i conti con le ultime recenti voci circa il possibile cambio di proprietà.

Elliott, come ormai discusso da giorni, è in trattativa con InvestCorp per la cessione del club rossonero. Il famoso fondo del Bahrein è pronto a fare una super offerta di 1,1 miliardi, e i tifosi rossoneri già sognano l’acquisto per un futuro più florido e pieno di successi. Pare manchi poco per il definitivo accordo.

Diverse fonti autorevoli hanno già cominciato a prevedere quello che potrà essere e diventare il Milan nelle mani di InvestCorp. Si ipotizza un mercato più ricco, ma sempre attento alla sostenibilità economica della società. Intanto, Maldini e Massara hanno cominciato a programmare quello che potrà essere il mercato estivo rossonero.

I due dirigenti, secondo le ultime notizie, dovrebbero rimanere nei piani alti Diavolo anche in caso di cambio proprietà. Attualmente, Paolo e Frederic stanno facendo importanti ragionamenti sul futuro attacco del Milan. Divock Origi sembra ormai destinato a vestire la maglia rossonera. A parametro zero dal Liverpool rappresenta una grande occasione di mercato. Ma potrebbe non essere l’unica.

Sempre in Premier League c’è un attaccante pronto a cambiare casacca.

Attacco Milan, il Manchester City lo scarica: occasione ghiotta

Se è vero che InvestCorp sarebbe pronto ad investire qualcosa in più sul mercato in entrata del Milan, non si può non considerare la situazione dell’attaccante del Manchester City. Come riporta Lance, attendibile tabloid brasiliano, in estate gli Sky Blues sono pronti a mettere in vendita Gabriel Jesus. Il giocatore verdeoro è ormai ad un anno dalla scadenza del contratto (2023) e la sua volontà sarebbe proprio quella di cambiare aria.

Ancor di più dopo la notizia dell’avvenuto accordo tra il City ed Erling Haaland. Il norvegese è ormai prossimo a trasferirsi da Dortmund a Manchester. Gabriel Jesus, che nonostante l’addio del Kun Agero non è mai riuscito ad imporsi tra i titolari di Pep Guardiola, ha grande voglia di ritagliarsi uno spazio da grande protagonista.

Come riporta Lance, il Manchester City è pronto ad ascoltare le offerte per l’attaccante brasiliano. Data la situazione contrattuale potrebbero volerci 20-25 milioni di euro per aggiudicarselo. Il Barcellona è attualmente uno dei club più interessati, ma chissà che il Milan non possa presto farci un pensierino, magari a cambio di proprietà compiuto.

Conosciamo tutti le qualità e caratteristiche di Gabriel Jesus. In questa stagione ha messo a segno 7 reti e fornito 11 assist. Numeri che rendono l’idea di quanto il classe 1997 sia sempre decisivo quando c’è da far male alle squadre avversarie. Negli ultimi tempi si è parlato tanto di un interesse per lui della Juventus, ma ad oggi c’è un nulla di fatto.