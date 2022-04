Infortunio e niente Milan: il comunicato ufficiale

Un big, avversario del Milan, in questo finale di stagione, si ferma per infortunio. Niente sfida ai rossoneri: c’è il comunicato ufficiale. Ecco di chi si tratta

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, tutte le attenzioni del Milan sono chiaramente sul finale di Serie A. Mancano cinque giornate alla conclusione del campionato, almeno per i rossoneri. Sì perché l‘Inter ha ancora da recuperare il match contro il Bologna. Il Diavolo si augura un passo falso dei nerazzurri per tornare ad essere padrone del proprio destino.

Il Milan ha comunque l’obiettivo di vincerle tutte per non avere rimpianti. Domenica sera si parte con la Lazio: si giocherà in un Olimpico che sarà molto colorato di rossonero.

Sfida alla Fiorentina

Poi toccherà sfida la Fiorentina, che la squadra di Pioli, è stata eliminata dalla Coppa Italia. I Viola oltre a non aver centrato la finale hanno perso anche uno dei loro giocatori più importanti, Lucas Torreira.

L’uruguaiano ha lasciato il campo per un guaio fisico. Gli accertamenti, a cui si è sottoposto – come riporta la Fiorentina sul proprio sito ufficiale -, hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome.

Ecco il comunicato

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Torreira, nel corso della partita Juventus-Fiorentina, è stato costretto ad abbandonare il campo per un trauma contusivo al fianco sinistro. Gli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome.

Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

E’ ipotizzabile uno stop per Torreira di almeno una quindicina di giorni. Uno stop che lo porterebbe, dunque, a saltare il Milan.