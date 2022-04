Milan a Investcorp, questione stadio: le parole del sindaco Sala

Il Sindaco Giuseppe Sala si è esposto circa la possibilità del Milan di cambiare proprietà a breve. Il Primo Cittadino vede la situazione in modo positivo…

Periodo pieno di pensieri per il Milan. Oltre ai fattori di campo, stanno continuando a rincorrersi le voci del possibile cambio di proprietà. Ormai, InvestCorp è sulla bocca di tutti. Il fondo del Bahrein, come risaputo, è in trattativa con la Elliott Management per l’acquisizione del club rossonero.

Sembra che l’accordo sia vicinissimo, con un prezzo di vendita stimato in 1,1 miliardi di euro. Niente male per il fondo statunitense attualmente proprietario del Milan, che nel 2018 aveva acquistato la società rossonera per circa 800 milioni. Adesso, Elliott, dopo aver messo a posto i conti in Casa Milan, è pronto a beneficiarne con la cessione.

Rimane un nodo da sciogliere. È in atto la due diligence tra l’AC Milan e InvestCorp, ma secondo le ultime indiscrezioni il fondo arabo vorrebbe prima vederci più chiaro sulla questione legata al nuovo Stadio. Milan e Inter sono in trattativa ormai da anni col Comune di Milano, e anche a progetto presentato sembra ancora lontanissima la data di inizio dei lavori.

Ci sono ancora degli ostacoli da superare, e non a caso è venuta fuori la possibilità della costruzione del nuovo impianto fuori il capoluogo lombardo. O ancora, dato che attualmente l’Inter non gode di una situazione economica solida e stabile, il Milan potrebbe decidere di pensare per sè, e quindi costruire il nuovo Stadio in solitaria.

La vicenda è parecchio confusa, per questo InvestCorp pare stia ragionando e prendendo tempo. Vorrebbe della garanzie maggiori circa la sicurezza che il club rossonero possa contare su un nuovo impianto tra qualche anno.

Milan, cambio di proprietà: parla Sala

Intanto oggi è tornato a parlare Giuseppe Sala. Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, il Primo Cittadino di Milano si è esposto sul presunto cambio di proprietà del Milan. Sala ha affermato di vedere la cosa in maniera molto positiva, soprattutto per quanto concerne il Nuovo Stadio.

InvestCorp, come diffuso in questi giorni, avrebbe l’intenzione di investire a lungo termine sul club rossonero. Per Beppe Sala tale opportunità agevolerebbe la situazione. Ma in realtà è InvestCorp che attende garanzie e non viceversa.

Di seguito le parole del Sindaco a Sportmediaset: